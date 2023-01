Brad Pitt, quale scena di sesso ha amato di più interpretare

Il noto attore Brad Pitt ha svelato qual è la scena di sesso che ha amato di più girare. Non indovinereste mai.

Da oltre trent’anni, Brad Pitt è uno dei divi di Hollywood più famosi. Sex symbol da quando era ancora molto giovane e senza ancora una grande carriera alle spalle, di recente è tornato sul grande schermo in Babylon, insieme a Margot Robbie. Inoltre, è spesso finito sui giornali di gossip per la sua vita sentimentale: le sue relazioni più note sono con le colleghe Jennifer Aniston e Angelina Jolie. Con Angelina Jolie, Brad Pitt è stato sposato per oltre dieci anni e ha cinque figli: tre (di cui due gemelli) sono naturali e due sono stati adottati.

Nel corso della sua carriera, ovviamente, l’attore ha girato decine e decine di film, dalle commedie romantiche, ai drammi, ai thriller e ai film storici (il più famoso è certamente Troy). Ha affrontato tanti generi e i personaggi da lui interpretati si sono innamorati di tantissime donne.

Di conseguenza, ha dovuto girare anche numerose scene di sesso. In una intervista con la rivista Best Perfomances (per cui ha anche posato per la foto in copertina), ha svelato quale è stata quella che ha preferito interpretare. Per la sorpresa di molti, non ha nominato un film con l’ex moglie Angelina Jolie.

Brad Pitt, la sua scena di sesso preferita non è con Angelina Jolie

Con la bellissima Angelina Jolie, Brad Pitt ha collaborato a diversi film, tra cui Mr e Mrs Smith, nel 2005. All’epoca, lui era ancora impegnato con Jennifer Aniston, star di Friends, e fu proprio questa pellicola a far conoscere e innamorare i due attori, che interpretavano proprio una coppia.

L’artista ha però svelato che la scena di sesso che ha amato di più girare non proviene da un film, bensì da una vecchia serie tv, quando ancora non era famoso. Negli anni ’80, infatti, ha lavorato a Dallas, dove interpretava il giovanissimo Randy. Compariva in soli pochi episodi, ma in uno di questi c’era una scena di sesso con l’attrice Shalane McCall, che invece interpretava Charlie.

In seguito, Brad Pitt e Shalane McCall divennero una coppia anche nella vita reale, vivendo un amore tipicamente giovanile. L’attore ha dichiarato che fu una scena davvero focosa: “Ci dovevamo rotolare tra il fieno di una stalla. Non credo avessi una vera battuta… Dovevamo solo rotolare e amoreggiare“.