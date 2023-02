Penn Badgley ha detto basta alle scene di sesso nella serie

YOU. Il protagonista del thriller Netflix, Penn Badgley, non vuoleva più girare scene di sesso all’interno della quarta stagione: “Ho chiesto di eliminarle”.

Approdata finalmente su Netflix la quarta stagione di YOU, la serie evento che caldeggia il genere thriller prodotta dal padre di Arrowverse Greg Berlanti e dell’ex showrunner della serie Supernatural, Sera Gamble.

Tra i protagonisti troviamo ancora inattacabile l’attore Penn Badgley, nei panni dell’ossessivo Joe Goldberg con una grande differenza rispetto alla stagione precedente: sono state ridotte al minimo le scene di sesso nella serie.



La decisione era stata proposta direttamente dall’attore stesso, il quale si è rivolto ai creatori della serie per eliminarle del tutto. Non essendo possibile a causa della natura del personaggio e della trama, produttori e creatori hanno voluto venirgli incontro.

La serie tv YOU è in onda con la nuova stagione sulla piattaforma Netflix dal 9 febbraio 2023. Nonostante qui in Italia sia la settimana del tanto atteso Festival di Sanremo, la stagione sta riscuotendo un discreto successo, finendo tra le serie tv più viste in Italia, soprattutto perché con la nuova stagione, ci sono anche molte novità come la riscrittura del personaggio di Joe.

L’intervista a Penn Badgley e la riscrittura di YOU

In questa nuova stagione sembrano ribaltarsi i ruoli: se prima il protagonista sfogava la sua ossessione verso una ragazza sempre differente, nella quarta stagione, Joe vedrà lui stesso diventare bersaglio della sua ossessione. Un ribaltamento di ruoli che potrebbe avere a che fare con le richieste dell’attore Penn Badgley che ne interpreta il ruolo?

Infatti all’inizio delle riprese, l’attore aveva esplicitamente detto di non voler più girare scene di sesso per il suo personaggio e ha dichiarato: “Ho chiesto a Sara Gamble di non realizzare più scene molto intime. Si è trattata di una decisione che ho preso prima delle riprese e penso di non averlo mai detto pubblicamente sino ad oggi. Non volevo infilarmi in un percorso di carriera in cui sarei stato ricordato soltanto per un ruolo romantico e per scene di sesso”.

Ha poi aggiunto: “La fedeltà in ogni relazione, compreso il mio matrimonio, è importante per me. Sono arrivato al punto di non volerle più fare e ho chiesto di passare da 100 scene di nudo girate a 0. Ovviamente non si potevano togliere del tutto perché si sarebbe andata a snaturare la serie stessa ma Sara non ha battuto ciglio e ha apprezzato la mia onestà. Per questa stagione sono ridotte al minimo”.