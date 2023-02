Hellboy: in sviluppo un nuovo reboot

In sviluppo un nuovo reboot sul celebre personaggio dei fumetti.

Il nuovo progetto affidato alla regia di Brian Taylor.

Molto presto arriverà nei cinema un nuovissimo film dedicato a Hellboy. Dopo il vero e proprio fiasco rappresentato dalla pellicola uscita nel 2019, Hollywood ha infatti deciso di riprovarci avviando il progetto per un nuovo reboot.

Hellboy: il nuovo progetto

Hellboy è un personaggio dei fumetti creato nel 1993 da Mike Mignola per l’etichetta Legend appartenente alla casa editrice Dark Horse. Pubblicato per un brevissimo periodo anche dalla DC, l’eroe rosso è diventato famosissimo anche in ambito cinematografico grazie ai due film a lui dedicati.

Le due pellicole, intitolate rispettivamente Hellboy ed Hellboy: The Golden Army, sono arrivate nei cinema nel 2004 e nel 2008 e sono riuscite a riscuotere un successo straordinario. Ciò grazie non solo all’interpretazione del supereroe da parte di Ron Perlman ma anche alla sceneggiatura e alla regia di Guillermo del Toro.

Lo stesso non si può dire del reboot del 2019 diretto da Neil Marshall, che ha visto nei panni del protagonista l’attore David Harbour di Stranger Things. Un flop cui si vuole cercare ora di porre rimedio con un nuovo film.

Titolo e possibile trama

A riportare del progetto è stata Discussing Film. Per il ruolo di regista, la scelta è ricaduta su Brian Taylor: in passato, lo statunitense ha già diretto film come i due Crank con Jason Statham, e Ghost Rider – Spirito di Vendetta in collaborazione con Mark Neveldine e che vede invece nelle vesti dell’eroe protagonista Nicolas Cage.

A ricevere crediti per la scrittura del lungometraggio saranno anche il creatore di Hellboy Mike Mignola e l’autore fantasy Christopher Golden, che ha scritto in passato alcune avventure canoniche del personaggio e che ha collaborato con Mignola alla stesura del fumetto Baltimore sempre della Dark Horse. Non è però ancora noto con precisione quanto potrà essere alto il coinvolgimento dei due all’interno del progetto.

Il titolo della pellicola potrebbe essere Hellboy The Crooked Man, dall’omonima serie a fumetti. Un indizio che può servire a svelare anche qualcosa in più in merito alla trama. La descrizione della raccolta a fumetti, tramite Amazon, è la seguente: “Un’insolita alleanza tra il Ragazzo dell’Inferno e un uomo deforme con gli Appalachi come sfondo è il piatto forte del volume“.

Il cinecomic potrebbe però metterci di fronte a qualcosa di totalmente diverso. La speranza, in ogni caso, è che il tutto possa portare ad un risultato migliore di quello avuto con l’ultimo reboot, costato 50 milioni di dollari e in grado di incassarne appena 55 al botteghino.