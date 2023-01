Reinfield: il trailer e la trama del film con Nicolas Cage

Renfield. Il nuovo film con Nicholas Hoult e Nicolas Cage nei panni del vampiro più famoso del mondo. Ecco il trailer e la data di uscita di Renfield.

L’immaginario personaggio di Bram Stoker ha finalmente un film in cui è il protagonista indiscusso: Renfield è il film con protagonista Nicolas Cage nei panni di Dracula. Il film è diretto da Chris McKay, lo stesso regista di LEGO Batman- Il film e La guerra di domani: la sceneggiatura è invece di Ryan Ridley che tutti conosciamo per aver lavorato alla serie animata Rick & Morty.

Proprio per questo, il film, nonostante sia stato categorizzato come horror movie, promette una bella dose di spatter e ironia che dal trailer possiamo evincere sia molto simile all’ultimo lavoro dello sceneggiatore: un horror che quindi non pone l’attenzione sugli squartamenti e mutilazioni quanto sul protagonista, l’assistente di R.M. Renfield, interpretato dall’attore Nicholas Hoult. Il film si presenta come una commedia fantasy horror.

Tutto il film si basa su un’idea originale di Rober Kirkman, creatore della serie The walking dead e di Invincible. Nel film vediamo anche l’attrice Awkwafina. Ben Schwartz e Adrian Martinez mentre la produzione è stata affidata ai fondatori di Skybound Entertainmente, Robert Kirkman e David Alpert.

Il film è previsto nelle sale cinematografiche per il 27 aprile 2023 e sarà distribuito da Universal Pictures.

La trama di Renfield

Il film ambienta il romanzo di Bram Stoker nel mondo odierno, facendo diventare l’intera vicenda un’avventura moderna in cui però il male non sarebbe eterno senza un piccolo aiuto. Nicholas Hoult interpreta Renfield, il tormentato aiutante del boss più narcisista della storia: Dracula interpretato dal premio Oscar, Nicolas Cage. Reinfield è costretto a procurare le vittime del suo padrone ed a eseguire ogni suo ordine per quanto possa essere spregevole e scomodo, insomma: sarà costretto a lavorare per il capo fastidioso. Dopo secoli di servitù e ordini da eseguire tra i più disparati e folli, Renfield è pronto a scoprire se c’è una vita al di fuori dell’ombra del Principe dei Vampiri: se solo riuscisse a capire come porre fine alla sua codipendenza dal “boss”.