Giancarlo Giannini sulla Walk of Fame: le parole dell’attore

Grande riconoscimento per Giancarlo Giannini, pronto a ritagliarsi il suo spazio sulla Hollywood Walk of Fame.

Le dichiarazioni dell’attore e regista italiano in merito al proprio prestigioso traguardo. Una carriera che non ha certamente bisogno di presentazioni quella di Giancarlo Giannini. L’attore e regista italiano nato a La Spezia nel 1942 si è imposto negli anni come una delle figure più importanti e apprezzate nell’ambito cinematografico italiano e non solo.

A ulteriore testimonianza di ciò, l’arrivo della Stella a lui dedicata sull’ambita e prestigiosa Walk of Fame di Hollywood.

Anche Giancarlo Giannini sulla Walk of Fame

Il prossimo 6 marzo, Giancarlo Giannini entrerà ufficialmente a far parte delle stelle di Hollywood ritagliandosi il proprio meritato spazio sulla Walk of Fame. Il coronamento di un momento magico per l’attore, regista e doppiatore, che il 3 marzo sarà insignito tra l’altro anche del Filming Italy Achievement Award.

In occasione del Filming Italy di Los Angeles, Giannini sarà anche protagonista di una vera e propria maratona a lui dedicata: da Dramma della gelosia a Il male oscuro fino ad arrivare a I Picari di Monicelli, senza contare diversi altri film diretti da Lina Wertmuller (Pasqualino Settebellezze, Si aspettano moventi politici, Non stuzzicate la zanzara, Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto).

Candidato ai Premi Oscar del 1977 nella categoria miglior attore per il proprio ruolo in Pasqualino Settebellezze e vincitore tra le varie cose di ben 6 David di Donatello, Giannini si è poi distinto anche come doppiatore. Diverse interpretazioni di due giganti come Jack Nicholson e Al Pacino sono state rese memorabili presso il pubblico italiano anche grazie alla sua voce.

Le dichiarazioni in merito al riconoscimento

Il 6 marzo, con la Stella sulla Walk of Fame, ci sarà per Giannini l’ingresso ufficiale e definitivo tra i grandi della storia del cinema mondiale. Tramite un videomessaggio proiettato nel corso della presentazione del Filming Italy – Los Angeles 2023 (evento che ha come obiettivo principale quello di promuovere gli artisti italiani all’estero), il diretto interessato ha voluto rilasciare le seguenti dichiarazioni:

“Qui ad Hollywood mi danno questa stella, mentre a Venezia non mi hanno dato nemmeno un gatto nero. Sono intimidito da questo riconoscimento. Sono stato tante volte in America, anche per presentare i miei film insieme a Lina Wertmuller. Avevo già avuto una nomination agli Oscar per Pasqualino Settebellezze, ma credo che la Stella sia più importante. In questo modo per il pubblico sarò sempre una star“.

Gli altri italiani sulla Walk of Fame

Giancarlo Giannini sarà per la precisione il sedicesimo italiano sulla Walk of Fame di Hollywood. Tale onore è infatti già spettato in passato a Enrico Caruso, Arturo Toscanini, Renata Tebaldi, Rodolfo Valentino, Sophia Loren, Beniamino Gigli, Andrea Bocelli, Anna Magnani, Annunzio Paolo Mantovani, Ezio Pinza, Licia Albanese, Bernardo Bertolucci, Ennio Morricone, Gina Lollobrigida e Luciano Pavarotti.