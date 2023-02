Loki: svelata la trama della seconda stagione

La Marvel ha rivelato alcuni dettagli sulla trama della nuova stagione di Loki, spiegando come le avventure del protagonista e di Mobius si intrecceranno con quelle di Kang il Conquistatore.

Grazie all’uscita al cinema di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la Marvel ha rivelato su cosa si concentrerà la seconda stagione di Loki. Questo è stato possibile grazie all’inserimento di una scena inedita dopo i titoli di coda: infatti, anche se la saga di Avengers è finita, questo non vuol dire che i nostri eroi non torneranno più e non si riagganceranno con i nuovi film dell’universo Marvel.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha ripreso le vicende dell’ingegnere Scott Lang, che diventa Ant-Man quando ruba per caso la tuta per il restringimento progettata dallo scienziato Hank Pym. Indossando questa tuta speciale, infatti, il proprio corpo si restringe ma non subisce alcun danno fisico. Questa sua nuova dimensione gli permette non solo di comunicare con le formiche, ma anche di entrare in qualsiasi luogo. Il nuovo film della saga si è concentrato in particolare sulla figlia di Scott, ovvero Cassie, che riceve anche lei una tuta speciale.

Ma che cosa c’entra tutto questo con Loki?

Loki, la scena dopo i titoli di coda di Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Dopo la sconfitta di Thanos in Endgame, l’antagonista principale è diventato Kang il Conquistatore, che rivedremo anche nella seconda stagione di Loki. La prima stagione, infatti, si era conclusa con Loki e Sylvie che arrivano alla cittadella e lei si rifiuta di controllare il tempo: la linea temporale si spezza e questo permette alla varianti di Kang di entrare nell’universo. Infine, Loki si ritrova in un’altra dimensione, dove Mobius non lo riconosce.

La scena finale di Ant-Man mostra Loki e Mobius diventati amici e riuniti in mezzo a una folla, intenti a seguire il discorso di un uomo chiamato Victor Timely. I due, tuttavia, sembrano i soli a essere consapevoli di un dettaglio non indifferente: Victor Timely è una variante di Kang e lo dimostra subito controllando il tempo.

La seconda stagione di Loki, quindi, si concentrerà proprio sui tentativi del principe e di Mobius di sconfiggere questa variante di Kang e portare la pace anche in questo universo. Ma non si fermeranno qui: i due, infatti, non si limiteranno a un solo universo, ma andranno a caccia anche di tutte le altre varianti del Conquistatore.