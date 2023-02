Dick Van Dyke, la star di Mary Poppins canta ancora a 97 anni

Il celeberrimo cantante e attore Dick Van Dyke si è esibito al programma The Masked Singer, dove ha stupito tutti con la sua brillante performance.

Dick Van Dyke è ancora oggi una stella del mondo dello spettacolo, nonché uno degli ultimi artisti a rappresentare l’era d’oro di Hollywood. Classe 1925, è noto al pubblico mondiale per il ruolo dello spazzacamino Bert in Mary Poppins nel 1964, al fianco di Julie Andrews. Oggi è anche un conduttore e un comico e compare regolarmente in televisione: solo poche ore fa ha stupito tutti con una grandiosa esibizione canora sulle note di When You’re Smiling di Frank Sinatra.

Certamente, Dick Van Dyke può vantare una carriera lunghissima e di enorme successo in campo cinematografico e televisivo. Tra i suoi ruoli più famosi oltre allo spazzacamino canterino, c’è sicuramente quello del dottor Mark Sloan nella serie Un detective in corsia, che ha ricoperto per otto stagioni, dal 1993 al 2001.

Inoltre, negli Stati Uniti è particolarmente famoso anche per il The Dick Van Dyke Show, una serie che è andata in onda dal 1961 al 1966 e dove vestiva i panni dello sceneggiatore Rob Petrie. Lo show raccontava le vicende della sua famiglia e del mondo della tv.

Dick Van Dyke, l’esibizione a The Masked Singer

Solo poche ore fa Dick Van Dyke ha commosso i giudici e il pubblico quando si è presentato al programma The Masked Singer, una sorta di versione statunitense del nostro Cantante mascherato. Qui si è presentato vestito da gnomo e ha cantato When You’re Smiling di Frank Sinatra.

Oggi lo showman ha 97 anni, ma la sua età avanzata non è stata un ostacolo per l’esibizione, che ha immediatamente convinto tutti. In particolare, la giudice Nicole Scherzinger è scoppiata a piangere quando lui si è tolto la maschera e ha rivelato la sua vera identità. Anche Nick Cannon, che era ospite della puntata, è rimasto piacevolmente sorpreso e ha presentato Dick Van Dyke al pubblico come il personaggio più di successo che abbia mai partecipato alla trasmissione.

La conduttrice, tra le lacrime, non è riuscita a contenere l’emozione e ha dichiarato all’artista: “Ti amo così tanto, noi tutti ti amiamo, il mondo intero ti ama: è un onore averti nello show. Non posso credere che tu sia qui, sto cercando di darmi un contegno… Sei bellissimo, sei stupendo… Tu sei la nostra infanzia“. D’altra parte, Dick Van Dyke ha cercato di alleggerire l’atmosfera: “Era tutto buio lì dentro, non riuscivo a vedere niente“, ha commentato, riferendosi all’enorme maschera da gnomo che indossava.