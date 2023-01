Ant-Man and the Wasp Quantumania: il trailer finale rivela un nuovo grande villain

Finalmente il trailer finale dell’ultimo film prodotto dalla Marvel, Ant-Man and the Wasp Quantumania, in uscita il 15 febbraio 2023 al cinema.

Il nuovo nato di casa Marvel, Ant-Man and the Wasp Quantumania, di cui è finalmente uscito l’ultimo trailer, darà il via ad una nuova fase per la MCU. Dal trailer si può evincere che l’ossessione del nostro super eroe, Scott Lang è il tempo.

Il tempo perso, quei 5 anni che l’hanno tenuto lontano da sua figlia, lo porteranno a fare un patto terribile con il villain del film, Kang il Conquistatore. Come avrà fatto Lang a fidarsi di una figura così tanto malvagia?

L’inizio di una nuova dinastia

Ant-Man and the Wasp Quantumania è il terzo capitolo del franchise di Ant-Man, basato sui personaggi omonimi dei fumetti, Scott Lang e Hank Pym. Come recita il trailer, questo sarà l’inizio di una nuova dinastia, in quanto molto probabilmente la figlia di Lang prenderà finalmente il suo posto negli Young Avengers, come Stature, personaggio a sé dei fumetti.

Il cast di questo terzo capitolo del franchise, nonchè primo film della cosiddetta “fase 5”, vedrà sempre i soliti volti dei film precedenti e anche new entry, troviamo quindi Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer, Kathryn Newton e Jonathan Majors. In questo film il cattivo Kang avrà le vesti, per la prima volta, simili a quello del fumetto.

La trama del film

Dal trailer di Ant-Man and the Wasp Quantumania e dalla trama letta, scoprirete che Ant-Man alias Scott Lang, dopo il “buco” dei 5 anni in cui si è ritrovato “per colpa” degli eventi avvenuti in Avengers: Endgame, è ossessionato dal tempo che ha perso con la sua famiglia e soprattutto con sua figlia, la quale non ha vissuto questa assenza nel migliore dei modi. Per questo, Lang farà un patto con il villain della storia, Kang il Conquistatore. Ovviamente come si può capire da questo patto non è uscirà niente di buono e quindi vedremo intrappolati nel regno quantico, non solo Hope, Scott, e la figlia Cassie, ma anche i genitori di Hope, Hank Pym e Janet van Dyne. Saranno quindi accumunati tutti da un obiettivo comune, quello di sconfiggere il cattivo e i tanti cloni di Ant-Man.

Ant-Man and the Wasp Quantumania è un film molto atteso e questo trailer non fa altro che aumentare l’ansia per l’attesa. Per saperne di più dovrete attendere ancora un mese, precisamente il 15 febbraio 2023 e potrete finalmente vedere questo nuovo film Marvel che si prospetterà essere l’inizio di un’avventura molto più grande che non finirà di certo con questo movie.

Al Comic-Con di San Diego 2022 inoltre, dagli Studios della Marvel hanno fatto sapere al loro pubblico che nel 2025 e nel 2026 usciranno altre due pellicole che concluderanno le fasi 5 e 6 del franchise degli Avengers.