Loki 2: tutto quello che c’è da sapere sui nuovi episodi

Loki 2: la serie con protagonista Tom Hiddleston si farà ed è in arrivo nel 2023. Ecco tutto quello che sappiamo.

La prima stagione, pubblicata su Disney + a giugno 2022, ha un finale che anticipa un teaser sulla seconda stagione. La conferma è arrivata qualche mese fa attraverso un timbro della TVA impresso su un documento: “Loki tornerà con la seconda stagione”. Nel frattempo, è arrivata anche l’ufficialità del cast: confermata la formazione della prima stagione, si aggiunge alla lista anche Kate Dickie, attrice scozzese conosciuta per aver recitano ne Il Trono di Spade nel ruolo di Lysa Tully Arryn. Non si sa ancora quale sarà il ruolo dell’attrice: alcuni appassionati del genere potrebbe essere proprio un villain. Non ci resta che aspettare, godendoci il trailer ufficiale.

La prima stagione di Loki si è conclusa con il personaggio di Tom Hiddleston in un nuovo scenario temporale diverso comandato da una variante di Kang e in cui l’amico Mobius non sa della sua esistenza. Probabilmente, la narrazione della seconda stagione ripartirà proprio da qui.

Quando esce Loki 2?

Secondo la fonte riportata Production Weekly, che presenta le produzioni in arrivo in Nord America e in vari stadi di avanzamento lavori, lo scorso anno Loki 2 era già in fase di lavorazione presso Marvel Studios. Il primo ciak per la stagione 2, sempre stando a quanto riferisce Production Weekly, sarebbe atteso per gennaio 2023. A queste dichiarazioni si erano aggiunte le parole di Clark Gregg, interprete di Phil Coulson nel Marvel Cinematic Universe: “Mentirei se dicessi che non mi interesserebbe riprovare a fare quest’esperimento”. “Fare dieci o dodici episodi come Tom Hiddleston mi ha detto che farà [con Loki], con quel tipo di budget e col team di produzione del Marvel Cinematic”.

Loki, tra le serie più imprevedibili

La prima stagione Loki viene percepita come una delle serie più imprevedibili ed anticonformiste del Marvel Cinematic Universe. Durante i Disney Content Showcase APAC 2022, è stato mostrato il trailer della seconda stagione. Ed è trapelata questa informazione: “Il trailer inizia con l’apertura di un’ascensore, il quale rivela qualcuno che sfoglia le pagine di un libro. Loki entra nell’inquadratura, ma qualcosa non va – a quanto pare, l’individuo è lo stesso Loki, che presto si ritrova ad avere dei glitch. Avendo viaggiato nel tempo e in diversi multiversi, la variante di Loki dice di aver visto cose orribili e rivela una statua di Kang dietro un muro. Kang il Conquistatore fa il suo attesissimo ingresso e viene affiancato da Mobius, precedentemente creduto morto, che ora ha un nuovo look.”

“Allo stesso modo, anche i personaggi della prima stagione – Ravonna, Sylvie e Cacciatrice B-15 – riappaiono mentre Loki avverte della guerra. Molteplici varianti del Dio dell’Inganno scendono insieme sul campo di battaglia per fermare la guerra, con Mobius che torna all’ovile e presta il suo aiuto ai vari Loki.”