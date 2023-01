Cassie diventerà una supereroina in Ant-Man and the Wasp: Quantumania?

In Ant-Man and the Wasp: Quantumania Cassie Lang potrebbe diventare una supereroina? La risposta potrebbe essere nel merchandising del nuovo film.

Era il 2015 quando usciva per la prima volta al cinema Ant-Man e fu subito un successo pazzesco. Basata sul fumetto Marvel degli anni Sessanta, la trama si concentra sullo scienziato Scott Lang (interpretato da Paul Rudd). L’uomo ruba dal laboratorio una tecnologia in grado di ridurre le sue dimensioni al punto da diventare il super eroe Ant-Man, letteralmente “l’uomo formica”.

Il film ha avuto un grande successo, tanto che quasi subito fu annunciato un sequel, Ant-Man and the Wasp, uscito al cinema nel 2018. Con il tempo è diventato importantissimo anche il personaggio interpretato da Evangeline Lilly, Hope van Dyne, figlia degli scienziati Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), aka la super eroina Wasp.

Tuttavia, Wasp non è l’unico personaggio femminile importante. Nel prossimo film sembra che proprio la figlia di Scott Lang – che nel primo film era solo una bambina – diventerà molto importante, al punto che la Marvel ha rilasciato un poster dedicato a lei.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Cassie Lang si trasformerà?

Nel primo Ant-Man, Cassy Lang era solo una bambina, interpretata da Abby Ryder Fortson. Sia nel primo sia nel secondo capitolo non aveva un ruolo particolarmente importante, ma sembra le cose cambieranno enormemente in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che uscirà al cinema il 15 febbraio 2023.

Per il terzo film Katrhyn Newton ha sostituito Abby Ryder Fortson e già dal trailer si può intuire che sarà un personaggio molto più rilevante, dal momento che la si vede indossare una tuta molto simile a quelle di Ant-Man e di Wasp. Proprio le tute sono fondamentali perché permettono ai personaggi di diventare super eroi sfruttando le particelle Pym e i super poteri che ne derivano.

Unito anche al fatto che la Marvel ha prodotto un poster ufficiale dedicato a lei, si pensa che Cassie Lang potrebbe diventare una super eroina nel prossimo film, seguendo le orme del padre. In effetti, nei fumetti, dopo la morte di Ant-Man la ragazza impara a usare le particelle Pym ed entra a far parte degli Young Avengers, sotto il nome di Stature. Quando il padre ritorna, cambia identità e diventa Stinger, creando un costume molto simile a quello di Wasp. Succederà così anche nel film?