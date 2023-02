Will Ferrell come non l’avete mai visto: da Stranger Things a Bridgerton

Solo pochi giorni fa, in alcuni trailer, l’attore Will Ferrell si è mostrato come mai prima aveva fatto. Avevate mai pensato di vederlo in serie tv come Stranger Things, Squid Game e Bridgerton?

Negli ultimi mesi Will Ferrell sta facendo molto parlare di sé. La sua carriera è una delle più longeve nel mondo del cinema e, in particolare, in quello della commedia e di recente ha annunciato alcuni suoi nuovi progetti. A dicembre è uscito nelle sale con un film natalizio (non lo faceva dai tempi di Elf, circa vent’anni fa) e in estate tornerà con Doggy Style, dove interpreta un cane che intende vendicarsi del padrone che lo ha abbandonato.

L’attore ha collaborato, nel corso degli anni, a tantissimi progetti diversi, conoscendo numerosi colleghi altrettanto talentuosi.

Ma avevate mai pensato di vederlo in una serie tv? Infatti, lavora principalmente come produttore, doppiatore e attore, ma per la maggior parte di film. Ha partecipato anche a qualche serie tv per pochi episodi – come The Office o The Last Man on Earth – ma preferisce decisamente recitare nelle pellicole.

Durante l’ultima edizione del Super Bowl, tuttavia, ha stupito il pubblico quando ha mandato in onda dei trailer di serie tv decisamente particolari.

Will Ferrell vuole recitare nelle serie tv?

Non solo Will Ferrell, ma durante il Super Bowl – sicuramente l’evento sportivo più importante negli Stati Uniti – anche Alicia Silverston ha stupito tutti quando è comparsa nel trailer che sembrava il sequel di Clueless – Ragazze a Beverly Hills. L’attrice ha poi spiegato che si trattava solo di una pubblicità e che non si sarà un nuovo film.

Will Ferrell, invece, è comparso in numerosi filmati provenienti da spezzoni di serie tv diverse, tra cui Squid Game, Bridgerton e Stranger Things.

Si è trattata di una vera e propria “invasione“, dove l’attore si è mescolato con i vari protagonisti di questo show. Di conseguenza, è diventato un giocatore pronto a sfidare la morte in Squid Game, un lord vittoriano in Bridgerton e un ragazzino degli anni ’80 che scopre il sovrannaturale in Stranger Things.

Si trattava, ovviamente, solo di alcune parodie, ma anche di una pubblicità per General Motors che quest’anno, in occasione del Super Bowl, ha collaborato con Netflix. L’attore si è calato bene nelle varie parti e ha ricevuto un enorme consenso di pubblico, che ha apprezzato e riso con piacere davanti alle sue performance comiche.