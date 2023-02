Sex/Life 2: trama e cast | In arrivo su Netflix a marzo

La serie tv Sex/Life, presente sul catalogo Netflix da giugno 2021, avrà una seconda stagione. Basata sul romanzo 44 Capitoli su 4 Uomini dell’autrice americana BB Easton è tra le serie più attese.

La prima stagione di Sex Life ha riscosso un enorme successo nel pubblico su Netflix: ben 67 milioni di abbonati hanno guardato almeno due minuti della serie nelle prime quattro settimane di uscita.

Secondo i dati ufficiali della piattaforma on demand americana, la serie si aggiudica il quarto posto tra le serie televisive più viste sulla piattaforma, dietro alle prime stagioni di Bridgerton (82 milioni di abbonati), The Witcher (76 milioni di abbonati) e Lupin (76 milioni di abbonati). L’arrivo della seconda stagione conferma l’impegno della piattaforma a produrre nuovi contenuti di alta qualità per soddisfare le aspettative degli abbonati.

Quando uscirà la serie

Netflix ha annunciato l’arrivo della seconda stagione il 27 settembre 2022, confermando l’impegno del colosso dello streaming a produrre contenuti di alta qualità e a soddisfare le aspettative degli abbonati.

La produzione ha subito parecchi ritardi a causa della pandemia globale, che ha causato il posticipo delle riprese più e più volte della prima stagione. Le riprese della prima stagione sono poi iniziate a fine agosto 2020 e sono state completate a inizio dicembre nei pressi di Mississauga, in Canada.

Questo ritardo si è poi ripercosso anche sulla seconda stagione. Le riprese sono iniziate il 7 febbraio 2022 a Toronto, in Canada e sono concluse il 6 maggio 2022. Adesso abbiamo una data di uscita dei nuovi episodi, prevista per il 2 marzo 2023.

La trama e anticipazioni

Billie Connelly, interpretata da Sarah Shahi, vive un suo triangolo amoroso tra suo lei, suo marito Cooper, interpretato da Mike Vogel, e il suo ex Brad, recitato da Adam Demos. In queste dinamiche, la vita di Sarah procederà tra decisioni importanti da prendere e nuove sfide da affrontare.

La seconda stagione sarà composta da 8 episodi, come la prima stagione. Alla regia

troviamo sempre Stacy Rukeyser, nei panni anche di creatrice e produttrice esecutiva con J. Miles Dale e Jordan Hawley.

Nella seconda stagione ritroveremo Sarah Shahi, Mike Vogel, Adam Demos, e Margaret Odette (Sasha Snow) nei panni dei ruoli principali. In debutto, troveremo: Craig Bierko, Cleo Anthony, Darius Homayoun, Dylan Bruce, e infine Wallis Day. Ansiosi di scoprire cosa succederà e come la trama mischierà le storie di ognuno, ai fan della serie non resta che attendere qualche settimana per guardare i nuovi episodi.