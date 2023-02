Alicia Silverstone ritorna a essere Cher di Clueless – Ragazze a Beverly Hills

Alicia Silverstone ha stupito tutti quando, durante il Super Bowl, è stato mandato in onda un trailer molto particolare. Qui si vede l’attrice tornare a indossare l’iconico abito giallo che portava sempre Cher, il personaggio che ha interpretato in Clueless – Ragazze a Beverly Hills.

Clueless (noto in Italia come Ragazze a Beverly Hills) è considerato da molti una delle migliori commedie per adolescenti degli anni Novanta. Il film vedeva Alicia Silverstone come protagonista assoluta, che interpretava Cher, una popolare e ricca teenager cresciuta a Beverly Hill.

La pellicola seguiva la sua vita, sempre insieme alla migliore amica Dionne (Stacey Dash) e alla nuova arrivata Tai (Brittany Murphy). Solo poche ore fa, durante il Super Bowl, è andato in onda un breve trailer che ricrea una delle scene più famose del film. Ma cosa significa? Forse è in arrivo un reboot?

Clueless – Ragazze a Beverly Hills è arrivato al cinema nel 1995, ma è famosissimo e ricordatissimo ancora oggi, a quasi trent’anni di distanza. Il film era piaciuto molto non tanto per la trama, ma più che altro per le scene memorabili e le continue citazioni alla cultura pop. In particolare, Alicia Silverstone ha ricreato proprio una delle scene più memorabili, tornando a essere Cher per pochi secondi.

Alicia Silverstone, Clueless – Ragazze a Beverly Hills 2 si farà?

Poche ore fa, Alicia Silverstone è tornata l’adolescente Cher di Clueless – Ragazze a Beverly Hills. Ha ricreato una delle scene più iconiche, quando, mentre indossa un vestito giallo firmato Dolce & Gabbana, attraversa la classe, tra lo stupore e l’ammirazione dei compagni, va alla cattedra e pronuncia la frase: “Don’t bug, your girl is back“. Nel film originale, poi, Cher inizia un dibattito e si toglie una gomma da masticare dalla bocca.

Questo trailer dura solo pochi secondi e, in realtà, è una pubblicità di Rakuten, una piattaforma di streaming fondata nel 2009. Il logo compare subito dopo la fine di questa scena, insieme a una data: 2 dicembre 2023. Ma che cosa significa? Ci sarà un sequel oppure un reboot del film del 1995? Ultimamente, infatti, si parla spesso di riprese di serie tv iconiche: per esempio Lizzie McGuire e Buffy, l’ammazzavampiri.

Alicia Silverstone ha raccontato tutto durante un’intervista a Variety. Ha spiegato di aver accolto con grande gioia l’idea di Rakuten, quando l’hanno contattata per girare questo spezzone. Ha rivelato però, purtroppo, che è molto improbabile che si faccia un sequel della vecchia commedia. Le motivazioni sarebbero da imputare proprio alla regista, Amy Heckerling, che si è sempre rifiutata di riprendere in mano il suo soggetto.