Doggy Style: trama, cast e trailer del nuovo film con Will Ferrell

Will Ferrell torna al cinema con Doggy Style, una nuova commedia con protagonista Reggie, un ottimista Border Collie. La trama, però, non è quella che vi aspettereste.

Il 20 luglio 2023 uscirà al cinema Doggy Style (in originale Strays), una commedia originale che vede come protagonista un gruppo formato da quattro cani. Il protagonista è Reggie, un Border Collie che un giorno, inaspettatamente, viene abbandonato dal suo padrone Doug. Il solito film su un cane che cerca di tornare a casa, direte voi? Non proprio.

Di film con cani e, in generale, animali parlanti ne abbiamo visti ormai tantissimi, ma questa volta il regista Josh Greenbaum ha deciso di portare sul grande schermo qualcosa di totalmente diverso e non adatto alle menti più sensibili e delicate. Il protagonista di questa nuova storia è un simpatico e ingenuo Border Collie, Reggie, che appartiene al giovane Doug. Cane e padrone non potrebbero essere più diversi: Reggie è amabile e ottimista, mentre Doug è un uomo spregevole e malvagio.

Un giorno Doug decide di abbandonare il cane. Reggie all’inizio crede che si tratti di un errore ma, dopo che ha scoperto la vera natura del suo ex padrone grazie ad alcuni nuovi amici cani che ha incontrato, decide di vendicarsi…

Doggy Style, non abbandonate i vostri cani o si vendicheranno

Doggy Style racconta la storia di un gruppo di cani che decidono di vendicarsi per tutte le angherie subite dagli uomini. Reggie incontra Bug, un Boston Terrier, il pastone australiano Maggie e l’alano Hunter. Tutti e quattro hanno un conto in sospeso con i loro padroni o ex padroni: Bug, come Reggie, è stato abbandonato, Maggie è stata sostituita con un nuovo cucciolo e Hunter è stanco di essere sfruttato come animale emotivo. I quattro, quindi, decidono di rintracciare la casa di Doug e di vendicarsi per come si è comportato con Reggie.

Il cast del film prevede degli attori molto noti, che questa volta si sono messi alla prova nei panni di doppiatori. Will Ferrell dà la voce a Reggie, Jamie Foxx a Bug, Isla Fisher a Maggie e Randall Park ad Hunter. Will Forte, invece, interpreta il terribile ex padrone del Border Collie.

Il film uscirà nelle sale durante la prossima estate, il 20 luglio 2023. Prodotta da Dan Perrault e girata da Josh Greenbaum, si tratta di una commedia politicamente scorretta che vi farà pensare attentamente due volte prima di abbandonare un animale.