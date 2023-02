Il racconto horror di Victor Sweetser: The Occupant sarà una serie tv

Il racconto breve di Victor Sweetser a tema horror, The Occupant, è stato acquistato ad una cifra esorbitante e sarà presto una serie tv di 9 puntate. Ecco cosa è successo in queste ore.

Abbiamo assistito ad un’asta veramente trepidante, fatta di offerte e rilanci che neanche i mercanti di Cash Or Trash hanno mai vissuto. Ad un certo punto però “il martelletto” è stato battuto e una grande casa produttrice cinematografica si è “portata a casa” un racconto che seppur breve ha suscitato molto interesse.

Stiamo parlando del racconto breve horror che mescola diversi generi, scritta da Victor Sweetser, The Occupant. Da quello che si può leggere su Deadline, la storia sarà una serie tv di 9 puntate.

Un’asta all’ultimo “sangue”

II racconto horror dello scrittore esordiente Victor Sweetser, The Occupant, con le sue 39 pagine ha generato nelle ultime 24 ore una corte spietata per accaparrarsi i diritti cinematografici. Sono state diverse le offerte che sono pervenute dalle maggiori case produttrici cinematografiche, alla fine dopo aver compilato un assegno con sei zeri, è stata la New Line Cinema a vincere lo scontro.

La storia di The Occupant, la quale vede al suo interno un mix di Poltergeist mescolato con lo stile di Stephen King, sarà una serie tv di 9 episodi dove si potrà vedere una rivisitazione della Casa Stregata. Zach Cregger, Roy Lee e Scott Glassgold sono i nomi che spiccano tra i produttori della storia.

Una trama da brivido

The Occupant di Victor Sweetser, anche se si presenta come un racconto breve, ha tutto quello che un horror dovrebbe avere per essere definito tale. La suspence è assicurata, dalla trama letta si farà fatica a non coprirsi gli occhi, quando la storia arriverà come serie tv con 9 episodi.

Ecco cosa sappiamo della trama ufficiale di The Occupant, rilasciata da Deadline:

“Questa è la storia di una casa vittoriana di 100 anni offerta gratuitamente, con alcune avvertenze per il nuovo proprietario. La storia inizia con messaggi avanti e indietro tra marito e moglie, che si sentono molto fortunati di essere stati scelti per prendere la casa. Naturalmente ci accorgiamo presto che non è proprio così“.

E conclude: “La narratrice è un’adolescente di nome Chloe che vive nella città in cui la casa viene venduta. Lei e il suo fidanzato Mason sono delusi nel vedere che sta per essere inserito in The Shole, il loro soprannome per il lotto vuoto di merda dove i bambini del quartiere vanno a bere, fumare e perdere la verginità. Decidono di esplorare la struttura prima che i proprietari di casa si trasferiscano”.