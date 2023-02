Nosferatu: anche Emma Corrin nel film di Eggers

Emma Corrin farà parte del cast di Nosferatu, remake di Robert Eggers del celebre horror.

Il classico degli anni ’20 riproposto al cinema da Robert Eggers: nel cast anche la Corrin.

Il 2023 cinematografico vedrà anche l’uscita di un nuovo Nosferatu. A dirigere il remake dell’intramontabile classico horror degli anni ’20 sarà Robert Eggers, anche se non è ancora nota la data precisa dell’uscita della pellicola.

Nosferatu: il nuovo ambizioso progetto di Eggers

Robert Eggers è uno dei registi emergenti in assoluto più interessanti degli ultimi anni. Con ancora tre soli lungometraggi all’attivo lo statunitense classe 1983 si è imposto all’attenzione del grande pubblico e della critica specializzata.

Il primo film del regista è stato The Witch del 2015, un horror che va ad inserirsi tra i migliori del genere degli ultimi anni e apprezzato enormemente da più parti. Si prosegue poi con un altro piccolo gioiello ovvero The Lighthouse, film con protagonisti Robert Pattinson e Willem Dafoe e candidato nella categoria della migliore fotografia ai Premi Oscar del 2020, per poi finire con The Northman.

Incentrata sulla storia di Amleth, personaggio di Saxo Grammaticus da cui ha tratto ispirazione Shakespeare per il suo Amleto, la pellicola si è rivelata l’ennesimo successo del regista, che ora punta a conquistare nuovamente il pubblico con la sua versione di Nosferatu.

Emma Corrin nel cast del film

Nosferatu Il Vampiro, diretto da Friedrich Wilhelm Murnau e proiettato per la prima volta in assoluto nel 1922, è uno dei più grandi classici del cinema horror e non solo. Una storia ispirata ovviamente a Dracula di Bram Stoker, pronta a ripresentarsi in una nuova veste in questo 2023.

A far parte del cast del film di Eggers ci sarà anche Emma Corrin. L’attrice britannica classe 1995 deve la sua fama al ruolo di Lady Diana Spencer nella serie The Crown. Oltre che nella serie incentrata sulla famiglia reale britannica e scritta da Peter Morgan, la giovanissima attrice ha recitato di recente in My Policeman di Michael Grandage e in L’amante di Lady Chatterley di Laure de Clermont-Tonnerre, adattamento del noto romanzo di David Herbert Lawrence.

Il resto del cast

Il cast di Nosferatu comprende, oltre a quello della Corrin, tantissimi altri nomi di assoluto livello. Tra gli attori già confermati per quanto riguarda il cast figurano infatti Willem Dafoe, che ha già lavorato con Eggers per The Lighthouse e The Northman, e Bill Skarsgard, che vestirà i panni del noto vampiro della Transilavania.

Altri attori che reciteranno nel film sono poi tra gli altri anche Lily-Rose Depp nei panni della ragazza ossessionata dal vampiro e Nicholas Hoult in quelli del marito di quest’ultima.