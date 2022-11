The Northman: guida ai personaggi del film

Dal 24 novembre è disponibile su Sky On Demand e Now The Northman, nuovo film del regista Robert Eggers. Il cast comprende volti eccezionali.

Sul catalogo On Demand di Sky e su Now dal 24 novembre è disponibile l’ultimo film di Robert Eggers, The Northman. Il regista si è già fatto notare soprattutto nel genere horror, grazie a precedenti lavori come The Witch e The Lighthouse. Adesso, però, ha deciso di cambiare rotta e si è messo alla prova con una pellicola decisamente diversa dal solito.

The Northman non è stato particolarmente apprezzato dal grande pubblico ed è rimasto al cinema per poco tempo. La critica, però, lo ha adorato e lo ha elogiato come un ottimo lavoro. In particolare, è stata apprezzata la fedeltà all’opera che lo ha ispirato, il testo latino Gesta Danorum dell’autore Saxo Grammaticus. Non tutti sanno che quest’opera poco nota ha ispirato in passato anche William Shakespeare, dalla quale ha tratto l’Amleto.

Il film si concentra sul personaggio di Amleth, un guerriero vichingo del X secolo. Come il dramma shakesperiano, si tratta di una storia di passione, di vendetta e amori destinati a finire nella tragedia. Ma chi sono i personaggi principali?

Amleth (Alexander Skarsgård)

Interpretato da Alexander Skarsgård (The Legend of Tarzan) Amleth è un guerriero forte e coraggioso. Figlio del Re Aurvandill e della Regina Gudrún, all’inizio della storia è costretto a fuggire dopo aver assistito all’omicidio del padre da parte dello zio. Viene cresciuto da una banda di vichinghi e, una volta cresciuto, desidera solo vendicarsi.

Fjolnir (Claes Bang)

Fjolnir (Claes Bang) è il fratello minore del re e zio di Amleth. Dopo aver ucciso il fratello e averne usurpato il trono, rapisce la regina Gudrùn.

Olga (Anya Taylor-Joy)

Interpreta da Anya Taylor-Joy (La regina degli scacchi), Olga è una maga, rapita per diventare una delle schiave di Fjolnir, lo zio assassino di Amleth. Durante un viaggio incontra Amleth e diventa la sua amante. Ovviamente è ispirata al personaggio di Ofelia.

Gudrùn (Nicole Kidman)

La celeberrima Nicole Kidman interpreta invece la regina Gudrùn, madre di Amleth. Dopo la morte del marito, è fuggita con il nuovo compagno Fjolnir, dal quale ha avuto un altro figlio, il principe Gunnar.

Aurvandill (Ethan Hawke)

Ethan Hawke (Glass Onion – Knives Out) interpreta il re Aurvandill. Considerato da tutti un grande conquistatore, ma anche un sovrano spietato e senza cuore, dopo essere stato ferito in battaglia viene ucciso dal fratello minore Fjolnir.