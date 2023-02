Finalmente il biopic su Fred Astaire ha trovato un regista

Il nuovo biopic della Sony Pictures su Fred Astaire ha trovato finalmente un regista, quindi il film può accendere definitivamente la scritta “work in progress”.

Nell’era dei biopic, i film che si basano sulla vita di un noto attore, cantante, ecc. insomma una persona la cui vita merita di essere raccontata, non è sempre facile trovare qualcuno che abbia voglia di portare una biografia sul grande schermo.

Ecco perché la Sony Pictures stava perdendo la speranza di poter realizzare il biopic sul grande ballerino Fred Astaire. Finalmente ha trovato un regista, quindi la lavorazione del film può partire. Il protagonista della storia merita veramente di essere visto ballare, si sarà ricordato di appendere per ora il suo iconico costume nell’armadio?

Chi era Fred Astaire?

Molto probabilmente le nuove generazioni non hanno mai sentito parlare del grande ballerino e attore Fred Astaire, il quale rimarrà per sempre uno dei migliori ballerini del mondo. Fred nacque nel 1899 ad Omaha e fin da bambino si mostrò portato per la danza. Insieme alla sorella Adele, iniziò una prolifica collaborazione, in quanto i due fratelli Astaire erano veramente molto bravi nella danza.

Quando la sorella si sposò, dopo un lungo periodo di assestamento, Fred iniziò la sua carriera da solista, dove continuò a ballare in diversi film del cinema hollywoodiano accanto a quella che sarebbe diventata la sua partner di ballo in diversi film e commedie di Broadway, Ginger Rogers.

Fred Astaire aveva uno stile tutto suo, difficile da dimenticare, sempre vestito con il frac e il cilindro, incantava il pubblico con la sua grazia ed eleganza mentre danzava e si muoveva in perfetta sintonia con la musica. Addirittura il suo stile, ispirò un altro grande artista del mondo della musica, stiamo parlando di Michael Jackson.

Il biopic ancora senza titolo

Il nuovo biopic su Fred Astaire, prodotto dalla Sony Pictures, come dicevamo prima, ha finalmente trovato un regista, stiamo parlando di Paul King, già famoso per aver diretto Paddington 1 e 2. Inoltre King è attualmente a lavoro con l’attesissimo musical Wonka, il quale narrerà la vita del famoso proprietario della cioccolateria più gustosa di sempre.

Il biopic su Fred Astaire non ha ancora un titolo, ma sappiamo che il protagonista della storia sarà interpretato da uno degli Spiderman più amati di sempre, Tom Holland, il quale tornerà a stupirci con i suoi passi di danza, come all’epoca del musical su Billy Elliot.

Fred Astaire, prodotto oltre che dalla Sony anche da Amy Pascal, Rachael O’Conner, Ben Holden e Josh Hyams, si concentrerà sulla collaborazione avvenuta per più di 20 anni tra Fred e sua sorella Adele. Un altro biopic su Fred Astaire sarà prodotto dagli Amazon Studios e si chiamerà semplicemente Fred & Ginger. Alla fine, se guarderete entrambi i film potrete avere una visione molto più chiara sulla straordinaria vita di questo favoloso ballerino e attore.