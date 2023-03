Taron Edgerton: 5 cose che forse non sai dell’attore e che dovresti sapere

E tu sapevi che Taron Egerton ha cantato tutte le canzoni di Elton John? Ecco allora cinque curiosità sull’attore che dovresti sapere prima di vedere un suo film.

Taron Egerton è forse uno degli attori rivelazione di questa generazione dell’industria del cinea: uno dei più brillanti e capaci ad eprimere tantissime abilità, eclettico e affascinante. La sua carriera, attiva da qualche anno, è decollata in tempi brevissimi, grazie alla sua bravura e la sua capacità di imporsi in ogni film come protagonista indiscusso.

Vi proponiamo allora 5 curiosità su Taron Egerton da sapere assolutamente.

1. Carriera

Taron Egerton ha recitato in tantissimi film di successo ma la sua carriera inizia con il teatro: debutta infatti sul grande schermo con il film Kingman- Secret Service in cui recita come co-protagonista insieme a Colin Flirt e prosegue poi con Legend (2015), Eddie The Eagle- il coraggio della follia (2016) con un altro grande attore, Hugh Jackman.

Continua poi con Robin Hood- l’origine della leggenda (2018) per poi arrivare a film più importanti come Rocketman (2019) il film biopic sulla vita di Elton John. Ma l’attore non smette di stupirci perché tra i suoi talenti, oltre al teatro e al cinema, annoveriamo anche lavorazioni in cui ha partecipato come doppiatore: Sing, Sing 2, La collina dei conigli, Dark Crystal: la resistenza.

2. I’m Still Standing

Nel film biopic che parla della vita del cantante Elton John, Rocketman, e dove l’attore recita da protagonista, Taron Egerton ha dato una sua personale interpretazione del cantante: attraverso il trucco infatti ha avuto la possibilità di cambiare alcuni dei suoi tratti somatici al fine di far combaciare la sua faccia a quella di Elton John.Quest’ultimo però gli ha suggerito di non imitarlo ma di trovare una sua interpretazione del personaggio, per non risultare poi parodico e ridondante.

Si è ovviamente rivelato un consiglio vincente. Oltre a questo però, all’interno del film, è l’attore a cantare i brani: Egerton è infatti dotato di una splendida voce e sa cantare così bene da essere stato invitato dallo stesso Elton John durante l’Aids Foundation Academy Awars per interpretare insieme il brano I’m Still Standing.

3. Taron Egerton sa tirare con l’arco

Durante le riprese del film Robin Hood- L’origine della leggenda, all’attore è stato richiesto come necessario il saper tirare con l’arco per rendere il personaggio più credibile: era importante che l’attore sviluppasse alcune delle abilità richieste per interpretare il ruolo di Robin Hood. Così Egerton ha imparato ad usare davvero l’arco così da far risultare la sua performance ancora più credibile.

4. Taron Egerton potrebbe essere Wolverine

Ci sono stati molti rumor sul casting del nuovo film di Wolverine: da diverso tempo infatti, molte sono le voci che vorrebbero Taron Egerton come sostituto ideale dello storico interprete del ruolo: Hugh Jackman. Egerton si è sentito lusingato ma purtroppo ha smentito di essere stato contattato dall’MCU per il ruolo e ha dichiarato che certamente non gli dispiacerebbe farne parte.

5. Taron Egerton ha dovuto cambiare stile di vita

Per poter girare Kingsman, l’attore ha dovuto cambiare stile di vita per potersi preparare al ruo.o di Gary: ha lavorato molto infatti per rimettersi in forma prima delle riprese, rendendosi conto che, senza cambiare le sue abitudini alimentari e il proprio stile di vita, non avrebbe potuto sostenere il carico di lavoro del film. Come ha detto lui: vedere il suo corpo trasformato in meglio, è stata una bella sensazione.