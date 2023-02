5 film da vedere a San Valentino

San Valentino si avvicina e se progettate un dopo cena romantica con qualcuno o solo con voi stessi: ecco 5 film da Oscar da vedere nel giorno degli innamorati.

Siete alla ricerca di film perfetti per il periodo di San Valentino? Se disponete di una connessione internet e una TV, abbiamo selezionato 5 film da vedere in streaming che possano accontentare voi e la persona che amate.

Esistono pellicole romantiche di ogni tipo e soprattutto è molto facile perdersi all’interno delle piattforme che offrono servizi streaming come Netflix o Amazon Prime Video: esistono da tempo e il loro catalogo è vastissimo. Ecco perché abbiamo cercato di sintetizzare la vostra ricerca a ben 5 film assolutamente da vedere, pellicole che sono rimaste impresse nella memoria di tutti i cinefili.

Ecco i 5 film premi oscar che meglio si sposano con la vostra serata di San valentino e che dovete assolutamente vedere.

1. Dirty Dancing

Film della fine degli anni ’80, esce un film diventato da subito un cult mondiale: Dirty Dancing. Nato da un progetto a cui non sembrava credere nessuno, il film viene così tanto apprezzato da continuare ad essere citato in opere successive fino alla filmografia odierna.

Il film racconta la storia d’amore fra Baby e il suo istruttore di danza, Johnny. Durante una vacanza estiva nelle Catskill Mountains, una ragazza giovane di buona famiglia s’imbatte in un insegnante di ballo proveniente dalla strada. Dopo molte vicessitudini legate ai rimproveri della famiglia, frutto di un becero classisimo dell’epoca, lei potrà ballare fianco a finaco per aiutare un’amica di lui impossibilitata e fra una lezione e l’altra vedremo il loro amore pian piano sbocciare.

2. Lost in Tanslation

Questo film di Sofia Coppola è uno dei suoi lavori più apprezzati e citati: vede al centro la storia di Bob e Charlotte, due persone che si trovano casualmente a Tokyo durante i rispettivi soggiorni. Non si tratta di una mera storia romantica trattata nella classica narrazione melliflua ma piuttosto di un amore sotterraneo e delicato che si muove tra le reciproche interiorità, trovando nel momento in cui i due si conoscono, una fievole luce che non gli abbandona mai.

3. Ghost

Per molte persone, oggi Ghost potrebbe risultare un film grottesco e a tratti disturbante. Il film però racconta un amore incondizionato tra due persone in cui al centro della storia trovimo i due protagonisti: Sam e Molly, una coppia come tante ma il cui amore può quasi sconfiggere la morte.

La trama prende piede quando Sam perde la vita per via di un’aggressione in un vicolo: rimane però sulla terraferma nella forma di un fantasma. Non appena riesce a ricollegare i pezzi di quello che è successo, inizierà a difendere con le unghie e con i denti Molly, essendo ancora follemente innamorato di lei.

4. Notting Hill

Un classico immortale nonché uno dei film in lista più premiati: racconta la storia di William ed Anna, lui il proprietario di una libreria nel quartiere londinese di Notting Hill mentre lei una famosissima attrice americana. L’incontro tra i due innescherà qualcosa d’indecifrabile, un vero e proprio colpo di fulmine anche se tutto il resto del mondo cercherà di dividerli.

5. La La Land

Film capolavoro di Damien Chazelle: i due attori portano in scena la storia fra un pianista specializzato in Jazz e un’aspirante attrice “nella terra della musica “, ovvero Los Angeles. Entrambi hanno un sogno ambizioso: quello di realizzarsi come professionisti del settore.

L’unico impedimento tra loro e la loro ambizione è che improvvisamente si innamoreranno l’uno con l’altro e dovranno scegliere tra il motore pulsante della propria esistenza individuale e quella soggettiva. Preparatevi ad un bel pianto.