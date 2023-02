Super Mario Bros: la clip rivela dettagli sulla voce di Donkey Kong

Il video del nuovo film Super Mario Bros. rivela la voce di Donkey Kong: è Seth Rogen. Ecco cosa sappiamo del film, in uscita il 7 aprile 2023.

Quando è uscito il primo trailer la pellicola The Super Mario Bros. i fan sono stati felici e soddisfatti: un assaggio speciale del mondo fantastico legato al Regno dei Funghi di Super Mario. Ai veri addicted non è sfuggito l’accento stranissimo del ragazzo Chris Pratt nei panni di Super Mario. Altri aspetti del film, invece, sono stati accolti positivamente.

Nessuno si aspettava la scelta di Seth Rogen per la voce di Donkey Kong e su internet piovono già i primi commenti.

Le critiche a Seth Rogen: “Inadeguato”

Illumination ha mostrato una nuovissima clip di Super Mario Bros. Nel video promo compare Mario che si scontra con Donkey Kong. Tra i due inizia il fisico combattimento, tra rapide prese e pugni della scimmia. Appena Donkey parla è facile capire di chi sia la sua voce. Un fan su Twitter ha sottolineato quanto Rogen sia inadatto al ruolo, tanto da far sembrare fuori luogo il personaggio scimmiesco.

Dico che la voce non calza a pennello al personaggio. Non è nemmeno come parlerebbe +Anche questo è un taglio generico poco divertente… Letteralmente in ogni film d’animazione per famiglie… Comunque Jack Black e Anya Taylor Joy sono ancora le uniche belle voci.

Seth Rogen, nel corso della sua carriera come doppiatore, ha dato la voce a tanti film d’animazione: Sausage Party, i film di Kung Fu Panda, The Lion King, Monsters vs. Alieni. Anche nel personaggio di Donkey, lui potrebbe dare tanto al personaggio, ma i fan non sono d’accordo. Un consenso senza precedenti invece è arrivato al suo collega Chris Pratt per il suo ruolo di Mario, ritenuta perfetta da tanti utenti di Twitter.

Il video promo

Nel video promo emerge la voce di Seth Rogen, data da uno spiccato senso ironico e sarcastico. A parte la sua voce c’è da notare tanto altro nel video, dalla recitazione vocale, alla grafica. Dal motion design al doppiaggio. Ecco il video promo:

Proprio sulla voce di Seth Rogen si sta parlando in queste ultime ore, incrementando l’hype attorno e al film. Sicuramente il film, in uscita nei primi di Aprile, sarà tra i primi in tendenza, cavalcando l’onda della polemica #SethRogen. Chissà. Al momento, si spera, il film deve superare il live – action di 30 anni fa, reputato uno dei film peggiori dei videogame mai realizzato.