Fast & Furious 10: spunta la prima foto ufficiale

Tra i film in uscita in questo 2023 c’è anche Fast & Furious 10: già spuntata una prima foto del film con Vin Diesel che potete vedere di seguito.

Tra i film maggiormente attesi di questo 2023 c’è sicuramente Fast&Furious 10, nuovo capitolo della famosissima saga con protagonista Vin Diesel.

Fast & Furious 10: la foto

La nutritissima schiera di fan di Fast&Furious sono ormai pronti a vivere un’atra adrenalinica ed entusiasmante avventura. L’attore Vin Diesel, immancabile protagonista nei panni dell’iconico Dominic Toretto, ha voluto ricordare a suo modo come manchi ormai pochissimo all’uscita del nuovo film.

L’attore classe ’67 ha infatti pubblicato una foto che lo ritrae insieme a Michelle Rodriguez, che interpreta un altro dei personaggi più importanti della saga come Letty. Una figura che ricoprirà con molta probabilità un ruolo di primissimo piano anche nel nuovo capitolo.

Un’altra foto era tra l’altro già stata pubblicata di recente dallo stesso Vin Diesel, con quest’ultimo in posa sul set insieme ad un altro attore che costituisce la più grande novità della pellicola.

Il cast: c’è un nuovo antagonista

Per quanto riguarda il cast di Fast&Furious 10, che sarà intitolato per la precisione Fast X, saranno presenti tantissimi volti nuovi. Tra questi si possono infatti menzionare, tra gli altri, Brie Larson, nota ormai a livello planetario per il ruolo di Captain Marvel nel Marvel Cinematic Universe, Rita Moreno, Alan Ritchson, Daniela Melchior e anche Michael Rooker.

La più grande sorpresa riguardante il cast del film, che rischia seriamente di attirare ancora più gente nelle sale cinematografiche, è però costituita senza ombra di dubbio da Jason Momoa. L’attore statunitense, salito alla ribalta con il ruolo di Khal Drogo ne Il Trono di Spade e diventato poi ulteriormente celebre per quello di Aquaman all’interno del DC Extended Universe, vestirà i panni del nuovo nemico di Toretto e della sua fidata banda.

La trama di Fast and Furious 10

Fast&Furious 10 è affidato alla regia di Louis Leterrier, noto per aver diretto in passato altri film dall’enorme successo. Basti pensare per esempio a The Transporter del 2002 e a Transporter Extreme del 2005 senza dimenticare poi L’Incredibile Hulk del 2008 con Edward Norton, secondo film del Marvel Cinematic Universe, o anche Now You See Me del 2013.

Per quanto riguarda la trama non è ancora trapelato moltissimo. Di sicuro le avventure di Toretto e dei suoi amici avranno luogo in diverse parti del mondo, da Londra a Edimburgo fino ad arrivare a Tokyo. Una storia che vedrà tra l’altro il ritorno di vecchi amici e nemici e che segnerà la fine dell’intera saga cinematografica.

Non resta dunque che attendere l’uscita del film, fissata per il prossimo 18 maggio.