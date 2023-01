Cindy Williams: morta l’attrice di “Laverne & Shirley”, aveva 75 anni

È morta l’attrice che aveva interpretato la fortunata sit come Laverne & Shirley tra gli anni ’70 e ’80, Cindy Williams, aveva 75 anni. Ne danno il triste annuncio i figli, i quali si sono presi qualche giorno di tempo per informare i giornali.

Il 25 gennaio 2023 è morta l’attrice Cindy Williams, la nota protagonista della fortunata sit come Laverne & Shirley, spin off di Happy Days. La Williams aveva 75 anni, è scomparsa a seguito di una breve malattia, a darne la notizia i figli, i quali si sono presi qualche giorno di silenzio stampa, per vivere nella più assoluta privacy il dolore che stanno provando.

Cindy Williams aveva recitato non solo in Laverne & Shirley, ma anche nel film American Graffiti, riscontrando molto successo come interprete. Scopriamo qualcosa in più di un’attrice probabilmente sconosciuta alle nuove generazioni.

La vita di Cindy Williams

La nota attrice statunitense Cindy Williams, era nata a Los Angeles nel 1947. Ha recitato in diverse serie tv e film dell’epoca, ma la fama più importante l’ha ottenuta nel celebre spin off di Happy Days, uscito alla fine degli anni Settanta, Laverne & Shirley. L’attrice, che interpretava Shirley Feeney nella storia, era affiancata dall’amica e collega Laverne DeFazio, la quale era interpretata dalla nota regista Penny Marshall, sorella dell’altrettanto famoso regista Gary Marshall. Così come Happy Days, anche questo spin off era diretto da quest’ultimo.

Questa sit come ebbe un notevole successo in quegli anni, superando anche quello di Happy Days, in quanto le due protagoniste erano molto amate dal pubblico. Nella serie originale interpretavano le cameriere un po’ acide e un po’ svampite che lavoravano da Arnold, le quali con la loro simpatia regalavano buffi siparietti insieme a Fonzie e a tutta la sua “banda”.

In Laverne & Shirley, la storia si concentrava sulle due amiche che diventarono presto coinquiline e colleghe, le quali intrattenevano il pubblico con la loro vita buffa nella bottigliera dove lavoravano, insieme agli altri amici che arricchivano la storia. Molti personaggi di Happy Days presero parte a diverse puntate del fortunato spin off.

Cindy Williams oltre ad aver interpretato Shirley per diversi anni, prese parte anche a diversi altri lavori, come per esempio American Graffiti, The Conversation, Sulle strade della California, Il tocco di un angelo, Law & Order e così via.

Le tristi parole dei figli

A dare la notizia poche ore fa della scomparsa della loro amata mamma, Cindy Williams, avvenuta il 25 gennaio 2023, a soli 75 anni a causa di una breve malattia, sono stati i figli Zak ed Emily Hudson.

Attraverso la portavoce della famiglia Liza Cranis, hanno rilasciato questa dichiarazione:

“La scomparsa della nostra gentile ed esilarante madre, Cindy Williams, ci ha portato una tristezza insormontabile che non potrebbe mai essere veramente espressa. Conoscerla e amarla è stata la nostra gioia e il nostro privilegio. Era unica nel suo genere, bella, generosa e possedeva un brillante senso dell’umorismo e uno spirito brillante che tutti amavano”.