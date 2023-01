Ghost Rider 3 probabilmente non si farà: ecco perché

Nicolas Cage non tornerà a interpretare Johnny Blaze in Ghost Rider 3. Anzi, il film probabilmente proprio non si farà. Ecco perché.

Ghost Rider (2007) e il suo sequel Ghost Rider – Spirito di vendetta (2012) sono tra i film più famosi interpretati da Nicolas Cage. Qui l’attore impersonava il protagonista, Johnny Blaze, motociclista acrobatico che si trasforma nel Ghost Rider, una figura mitologica e demoniaca che sigla un patto proprio con il Diavolo e viaggia a bordo di una moto. Fino a poco tempo fa si pensava che la Marvel – che ha acquisito i diritti completi sul personaggio nel 2013 – prima o poi avrebbe girato un terzo capitolo, ma probabilmente non sarà così.

Per Nicolas Cage il 2023 sarà un anno molto importante a livello professionale. Sta per uscire al cinema The Old Way, il suo primo film western, e ha dichiarato che prima o poi gli piacerebbe anche interpretare Giuda in Jesus Christ Superstar. L’attore, infatti, lavora sul grande schermo ormai da più di quarant’anni e il musical è l’unico genere che non ha mai trattato.

Tra i tanti film in cui ha recitato, c’è la saga di Ghost Rider, tratta dai fumetti della Marvel Comics cominciati nel 1972. Nonostante il successo discreto dei primi due capitoli, tuttavia, sembra che il terzo non vedrà mai la luce.

Ghost Rider 3, perché Nicolas Cage non vuole tornare

Ghost Rider racconta la storia di Johnny Blaze, un motociclista e stuntman che sigla un patto con il diavolo per salvare il padre, malato di un cancro incurabile, in cambio della sua anima. Il diavolo, effettivamente, guarisce l’uomo, che però muore poco tempo dopo in un incidente. A quel punto Johnny è comunque costretto a rispettare l’accordo e parecchi anni dopo il demonio torna a riscuotere.

I primi due film, usciti al cinema rispettivamente nel 2007 e nel 2012, erano abbastanza piaciuti al pubblico (l’interpretazione dell’attore fu lodata e uscì anche un videogioco) e perciò si pensava che forse sarebbe arrivato anche un terzo prima o poi.

Tuttavia, probabilmente il progetto non si realizzerà mai perché Nicolas Cage in primis non ha intenzione di tornare. L’attore, infatti, dopo l’uscita di Deadpool si è lamentato che la produzione non aveva avuto il coraggio di sfruttare al massimo il suo personaggio. Poco tempo dopo l’uscita del secondo film, l’artista ha perso interesse nel progetto e, quasi parallelamente, anche l’entusiasmo nei confronti dell’universo di Ghost Rider da parte del pubblico è scemato. Per questo, se Nicolas Cage non c’è, è assai improbabile che la Marvel girerà un terzo capitolo.