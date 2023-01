Il ritorno di Alden Ehrenreich a Star Wars come Han Solo

Alden Ehrenreich ha dato la sua disponibilità per tornare ad indossare i panni di Han Solo nel sequel di Star Wars. Ecco cosa ha dichiarato in merito.

In questi anni di prequel, sequel e reboot facciamo un po’ fatica a stare dietro a tutte le nuove uscite, soprattutto per quelle che riguardano il mondo intergalattico di Star Wars.

Il primo film che parlava di un giovane Han Solo, anni luce diverso da quello che abbiamo conosciuto in Una nuova speranza, ha fatto un notevole successo, per quello il protagonista, l’attore Alden Ehrenreich si è detto pronto a tornare appena lo chiameranno per un sequel.

Solo: A Star Wars Story

Il film Solo: A Star Wars Story, fa parte della serie antologia di Guerre Stellari ed è incentrato su un giovane Han Solo che cerca di sopravvivere su un Pianeta ostile. Le scelte che effettuerà lo porteranno poi ad essere il mitico pilota del Millenium Falcon, il quale insieme al suo socio Chewbecca, diventerà la leggenda che tutti conosciamo nei film successivi.

Il film diretto da Ron Howard nel 2018 è ambientato 10 anni prima il quarto capitolo della saga di Star Wars, dove Han fa ufficialmente il suo ingresso insieme ai suoi amici Jedi. Il protagonista che ha interpretato Han Solo è stato l’attore Alden Ehrenreich, già famoso per pellicole quali Ave, Cesare!, Segreti di famiglia, Beautiful Creatures, Blue Jasmine, Stoker e diversi altri.

Solo ha ottenuto nel 2019 una candidatura agli Oscar per la categoria di migliori effetti speciali.

Un nuovo sequel in vista?

L’attore Alden Ehrenreich, che rivedremo presto nelle pellicole di Cocainorso e Oppenheimer, durante il tour di Fair Play al Sundance Film Festival 2023 si è espresso in merito ad un suo ipotetico ritorno come Han Solo nel sequel del film.

Alden ha così comunicato che lui sarebbe molto interessato: “Nella storia che ho fatto, alla fine sono diventato davvero Han Solo. Questo è l’arco della storia, che mi è sembrato ben fatto. È la parte più divertente. È il personaggio più divertente da interpretare. Sarei molto felice di tornare nei suoi panni, ma chissà”.

Con queste parole ovviamente ha aperto un’accesa discussione in rete su di un possibile sequel del film Solo. Per il momento pare che il progetto sia in stand-by in quanto Ron Howard ha dichiarato che per la LucasFilm, questo sequel non sarebbe una priorità. Sarebbe veramente interessante vedere come si evolverebbe la storia in un secondo capitolo e se anche gli altri membri del cast fossero interessati a tornare.