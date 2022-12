Nicolas Cage vuole recitare in Jesus Christ Superstar

L’attore Nicolas Cage ha lasciato tutti a bocca aperta quando ha dichiarato che vorrebbe recitare nel famoso musical Jesus Christ Superstar.

Nicolas Cage è senza alcun dubbio uno dei volti di Hollywood più riconoscibili. Famoso per la flessibilità e per la capacità di calarsi nei personaggi più diversi, nel corso di circa quarant’anni ha lavorato a numerosi film, tutti di genere diverso. Nel 2023, tra l’altro si è messo alla prova con un genere tutto nuovo per lui, quello western: presto uscirà The Old Way. Ma non è finita qui: l’attore ha in programma altri progetti molto importanti.

Nel 2023 lo vedremo calarsi nella parte di un ex cowboy desideroso di vendetta dopo l’uccisione della moglie, ma nel corso della sua lunghissima carriera lo abbiamo visto interpretare tantissimi personaggi. E’ stato un padre di famiglia in The Family Man, un poliziotto in crisi in Il prescelto, per non parlare del doppio ruolo in Il ladro di orchidee, dove ha interpretato due gemelli dalla personalità opposta.

Nonostante tutti questi film, l’artista non è ancora soddisfatto. Dopo commedie, drammi, horror, fantasy, thriller, film romantici, d’azione e storici, ha realizzato che c’è un altro genere che non ha mai toccato: il musical.

Nicolas Cage e Jesus Christ Superstar, la volontà di lanciarsi in un genere completamente nuovo

Durante un’intervista a Empire, di recente Nicolas Cage ha confessato che gli piacerebbe molto recitare in un musical. All’inizio, non aveva nominato nessuno spettacolo in particolare, ma poi ha ammesso che amerebbe lavorare in Jesus Christ Superstar. Nonostante la lunghissima ed eterogenea carriera, infatti, non c’è nessun musical nel suo curriculum di attore.

“Non ho mai fatto un musical, non ancora” ha raccontato l’artista. “Ma mi piacerebbe provare. Non sono un gran cantante però. Ho cantanto abbastanza bene in Cuore selvaggio, credo, ma ho perso la voce dopo aver cantato malissimo Purple Rain al karaoke. Però, penso che potrei essere un buon Ponzio Pilato in Jesus Christ Superstar“.

L’attore, quindi, ha candidamente ammesso di non essere un ottimo cantante, ma che gli piacerebbe comunque recitare in un musical almeno una volta nella vita. Ha anche proposto una parte in Jesus Christ Superstar, come Ponzio Pilato. Jesus Christ Superstar è uno dei musical più famosi di sempre, nato inizialmente come un album nel 1970 e poi riarrangiato come spettacolo. La musica è di Andrew Lloyd Webber, mentre le parole di Tom Rice. Racconta la Passione di Cristo dal punto di vista dell’apostolo Giuda.