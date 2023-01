Il Gladiatore 2, slittano le riprese

Già diverso tempo fa è stato annunciato che Il Gladiatore avrebbe avuto un sequel. Le riprese, però, che avrebbero dovuto cominciare tra poco, sono slittate.

Forse potrà suonare strano, ma Il Gladiatore avrà un sequel. Storico – in tutti i sensi – film con Russell Crowe, uscì nei cinema di tutto il mondo nel 2000 e conquistò tutti. Ancora non si sa la data di uscita del suo sequel, Il Gladiatore 2, ma si sa che verrà girato da Ridley Scott – a proposito: sapevate che uscirà un altro capitolo di Alien? – e che il nuovo protagonista sarà Paul Mescal. Le riprese, tuttavia, sono slittate in avanti proprio per un problema dell’attore.

Il Gladiatore raccontava un “what if?” della storia dell’imperatore Marco Aurelio (Richard Harris) e di suo figlio Commodo (Joaquin Phoenix). Poco prima di morire, il vecchio imperatore dice al suo fidatissimo comandante Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe) che non ha intenzione di nominare Commodo come suo successore e che, anzi, vorrebbe tornare a restaurare la repubblica, forma di governo che Roma aveva abbandonato ormai da secoli. Scoperte le sue intenzioni, Commodo uccide il padre e fa ricadere la colpa proprio su Massimo, ordinando di catturarlo come schiavo e di uccidere la sua famiglia.

Massimo non riesce a salvare la moglie e il figlio, ma diventa un gladiatore e prepara la sua vendetta contro il nuovo imperatore. Come sappiamo, il film non ha un lieto fine per lui, quindi come potrà essere il suo sequel?

Il Gladiatore 2, le riprese slittano per un problema di Paul Mescal

Le riprese de Il Gladiatore 2 procederanno in ritardo a causa di un impegno lavorativo del protagonista, Paul Mescal. L’attore, infatti, dovrà prima concludere la stagione in teatro con lo spettacolo Un tram chiamato desiderio, dove interpreta Stanley Kowalski. Per fortuna, questo slittamento durerà solo due settimane, così che l’artista possa terminare la tournè a Londra.

Sulla trama del film per ora non si hanno molte informazioni, se non che il protagonista sarà Lucius, ovvero il figlio di Lucilla – sempre interpretata da Connie Nielson – nonché nipote di Commodo. All’epoca de Il Gladiatore, Lucius era solo un bambino, ma ora è cresciuto e desidera delle risposte.

Il Gladiatore 2, infatti, sarà ambientato quindici anni dopo i fatti del primo film e qui Lucius cercherà delle informazioni sul padre biologico. Inoltre, Lucius qui non sarà più un principe, bensì l’imperatore. Si sa, inoltre, che Russell Crowe non tornerà in flashback o scene inedite.