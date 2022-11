Will Smith si pente dello schiaffo agli Oscar: “Una notte orribile, era rabbia repressa”

Per ben 10 anni a Will Smith sarà vietato partecipare agli Oscar dopo lo schiaffo dato a Chris Rock. Smith è tornato sull’argomento.

L’attore parla per la prima volta, dopo lo scandalo durante la notte degli Oscar del 28 marzo scorso. Sarebbe stata la rabbia repressa la causa del suo atteggiamento e di quella “notte orribile”. Will Smith ha spiegato che è stata la rabbia imbottigliata (l’attore ha usato letteralmente il termine americano) a portarlo a schiaffeggiare Chris Rock, attore, comico, cabarettista e regista statunitense.

Intervistato per la prima volta dopo l’incidente, ospite al The Daily Show, l’attore ha dichiarato che: “Stavo affrontando qualcosa quella notte, sai? Non che questo giustifichi affatto il mio comportamento…” senza però mai specificare quale problema lo affliggesse in quelle ore. Dopo una battuta infelice sulla testa rasata della moglie di Smith, Jada Pinkett Smith, la quale soffre di alopecia, Smith è salito sul palco, sferrando uno schiaffo al presentatore, lasciando la platea senza parole.

Smith aveva già detto dopo l’incidente che non era stata la moglie a chiedergli di intervenire.

Le dichiarazioni di Will Smith

«Quello che direi è che non sai mai cosa sta passando qualcuno», ha detto, senza aggiungere altri dettagli. L’intervista nel talk show televisivo statunitense a tarda notte è stata la prima volta che Smith è stato intervistato sullo schiaffo. «Capisco quanto sia stato scioccante per le persone… sono andato fuori di testa. Quella era una rabbia che era stata repressa per molto tempo», ha detto.

«È stata una notte orribile, come puoi immaginare», ha aggiunto l’attore che era ospite del programma per promuovere il film dal titolo Emancipation, in uscita la prossima settimana e potrà dunque concorrere per gli Oscar dell’ anno prossimo. Smith, dal talento indiscusso e che ha vinto l’Oscar per il migliore attore nella Notte dello schiaffo, ha detto che lo «uccide» il pensiero che il suo nuovo film e la sua reputazione come attore possano essere danneggiati dalle sue azioni.

Dallo schiaffo ai meme virali sui social

Il famosissimo schiaffo di Will Smith a Chris Rock è diventato virale in pochissimi minuti e sui social si è scatenata una catena di meme divertentissimi. C’è chi ha paragonato l’ex Principe di Bel Air a Batman che schiaffeggia Robin, chi ha cambiato il titolo del film di Paolo Sorrentino in: “È stata la mano di Will” e chi fa interpretare Smith a Mario in uno scenario Nintendo, pronto a raccogliere preziose monete.