Anne Hathaway commenta la notizia di ‘Pretty Princess 3’

La neo quantenne Anne Hathaway torna a parlare di “Pretty Princess 3” e dell’entusiasmo dei fan nei confronti della saga. Il terzo capitolo si farà ma, per ora, non è arrivata la sua partecipazione nel cast.

La pluripremiata Anne Hathaway ha recitato nella saga nel lontano 2001 con il titolo “The Principess Diaries”. I fan amarono subito la Principessa Mia e l’incantevole Regno di Genovia, lasciando ogni spazio al romanticismo e alle mille avventure del regno. Il primo film fece da trampolino di lancio all’attrice. Grazie al secondo film, del 2004, Anne raggiunse grande popolarità e fama. Oggi si è espressa sullo sviluppo del terzo film, tanto atteso dagli addicted.

Le parole di Anne Hathaway sul terzo film

Al momento, l’icona Anne Hathaway, non fa parte del nuovo inedito film, ma si è mostrata fin da subito interessata al terzo capitolo firmato Disney. Qualche mese fa, ad ottobre, Anne ha detto al magazine People che ci vorrà tempo per vedere il film: “ci vuole pazienza.” Nell’intervista ha continuato poi:

“Se c’è un modo per coinvolgere Julie Andrews, penso che lo faremmo funzionare. Andavamo dov’era lei e mettevamo uno schermo verde dietro di lei e lo facevamo accadere. Ci sentiamo esattamente allo stesso modo, e so che probabilmente è molto frustrante. È un processo che richiede pazienza, quindi tutti dovrebbero considerarsi parte del mondo del cinema ora, perché questo è il tempo effettivamente necessario per realizzare le cose. Ci sentiamo esattamente allo stesso modo e so che probabilmente è molto frustrante. È un processo che richiede pazienza, quindi tutti dovrebbero considerarsi parte del mondo del cinema adesso, perché è questo il tempo effettivamente necessario per realizzare le cose.”

Tutti aspettano il terzo sequel

Anche se al momento non si conosce la trama del terzo capitolo, nè sulla partecipazione o meno di Anne Hathaway, l’attrice di Interstellar ci ha tenuto a dire la sua sulla novità. Neanche la Regina Clarisse Renaldi, interpretata da Julie Andrews, ha confermato la sua partecipazione alla pellicola. Abbiamo visto la Hathaway al Sundance Film Festival, che ha rinnovato come ha vissuto la novità.

A novembre 2022 è arrivata la notizia sul ritorno nel regno di Genovia in casa Disney, annunciato da The Hollywood Reporter. Ora le domande che arrivano all’orizzonte sono molteplici: ci sarà la Regina Mia? Come sarà cresciuta? Chi la interpreterà? Aspetteremo con trepidazione ulteriori news!