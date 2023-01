Emilia Clarke non guarda House of the Dragon: ecco perché

Di recente, l’attrice Emilia Clarke – iconica Daenerys Targaryen – ha confessato che non ha guardato House of the Dragon e che non ha intenzione di farlo in futuro.

House of the Dragon è stata una delle serie più viste e apprezzate del 2022, tanto che ha vinto il Golden Globe come Miglior serie drammatica. Si tratta di uno spin off prequel di Game of Thrones e racconta le vicende della casa Targaryen circa un secolo prima della trama originale. L’attrice Emilia Clarke, che nella serie principale ha interpretato il personaggio di Daenerys Targaryen per otto stagioni, ha ammesso che lei non ha visto lo show e che non lo farà neanche in futuro.

House of the Dragon è piaciuta a molti soprattutto per il realismo dei suoi personaggi. Tratto dal libro di George R.R. Martin (a proposito: presto un altro suo romanzo diventerà un film) Fuoco e sangue, si concentra in particolare sulla principessa Rhaenyra Targaryen e sulla guerra civile che scatena contro il fratellastro Aegon quando questi usurpa il trono.

Re Viserys, infatti, aveva scelto la figlia come erede nonostante fosse donna, ma alla sua morte la moglie Alicent fraintende le sue ultime parole e incorona il figlio. La guerra scoppia ufficialmente quando il principe Aemond – figlio di Alicent – uccide in un incidente il nipote Lucerys, figlio di Rhaneyra.

House of the Dragon, Emilia Clarke lo trova “strano”

Durante un’intervista per Variety, Emilia Clarke ha confessato di non aver visto House of the Dragon, ma non è stato per mancanza di tempo: ha scelto appositamente di non farlo. Ha spiegato, infatti, che per lei sarebbe “troppo strano”, dopo aver vissuto nel mondo di Game of Thrones per circa dieci anni recitando al fianco di attori completamente diversi.

“Sarebbe troppo strano. Sono felice che l’abbiano fatta e sono davvero contenta per tutti i premi e riconoscimenti che ha avuto… Ma non posso farlo. E’ troppo strano” ha dichiarato l’artista al Sundace Film Festival, dove si trovava per promuovere la sua nuova commedia romantica, The Pod Generation.

“Insomma, è come se qualcuno mi chiedesse: “Vuoi venire a una rimpatriata del liceo di una classe che non è la tua? Ci andresti? E’ così che mi sento a riguardo… Quindi la sto evitando“. Per l’ex principessa Daenerys, quindi, vedere i suoi antenati sullo schermo televisivo è fuori questione. In Game of Thrones, la giovane non è riuscita a sedersi sul trono, chissà se Rhaenyra avrà più fortuna.