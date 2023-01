George R.R. Martin, un altro libro diventerà un film

Un altro libro dello scrittore americano George R.R. Martin diventerà presto un film: non si tratta di Game of Thrones.

Quest’anno per George R.R. Martin inizia nel migliore dei modi. Dopo la conferma della seconda stagione di House of the Dragon, prequel spin off di Game of Thrones, una notizia dell’ultimo minuto dichiara che i diritti di un altro libro sono appena stati acquisiti. Presto, quindi, un altro suo romanzo sarà adattato in un film.

Alcuni mesi fa i fan dell’universo di Game of Thrones si erano preoccupati quando la HBO ha cominciato a cancellare diversi show in programma da tempo. L’autore ha espresso alcuni dubbi sul fatto che alcuni progetti sono effettivamente in ritardo (House of the Dragon non è l’unico spin off del Trono di spade in programmazione), ma si è mostrato fiducioso. Secondo lui, infatti, magari la casa di produzione avrà qualche ritardo, ma riuscirà a mandare in onda tutti i progetti promessi.

L’ultima stagione di Game of Thrones, con il suo frettoloso finale, non era piaciuta affatto ai fan, che proprio negli ultimi mesi si sono riavvicinati a questo universo grazie a House of the Dragon. Tuttavia, i progetti televisivi di George R.R. Martin non si fermano qua: presto un altro libro diventerà un film.

George R.R. Martin, un altro film dopo Game of Thrones

Non tutti sanno che George R.R. Martin non ha scritto solo Game of Thrones e i suoi correlati, ma anche altre opere, tra cui il romanzo Fuga impossibile (Hunter’s Run in originale), pubblicato nel 2007. Il libro è il risultato di una collaborazione con i colleghi Daniel Abraham e Gardner Dozois. Appartiene al genere fantascientifico ed è ambientato sul pianeta Sao Paulo. Il protagonista si chiama Ramon Espejo ed è un cercatore di minerali.

Exile Content Studio solo poche ore fa ha dichiarato di aver comprato i diritti dell’opera, che diventerà un film per il cinema. Ancora, ovviamente, non si hanno molte informazioni a riguardo, ma si sa che il regista sarà Mark Raso. Anche gli scrittori saranno molto presenti durante la lavorazione.

L’autore de Le cronache del ghiaccio e del fuoco è entusiasta di questo progetto: “Sono davvero felice che dopo quasi sedici anni, Fuga impossibile diventerà un film. Non riesco a contenere la gioia all’idea che quell’universo fantascientifico che ho contribuito a creare insieme ai miei cari amici Daniel e Gardner inizierà a vivere anche al di là delle pagine del nostro libro“.