Nuovi personaggi in House of the Dragon 2 (SPOILER)

Nuovi episodi in arrivo per lo spin off de Il Trono di Spade. Arriveranno due personaggi tratti dal libro che i fan conoscono già. Ecco chi sono.

Sara Hess, sceneggiatrice di House of Dragon, ha alluso a due personaggi ben precisi per la seconda stagione di House. Se ti diciamo Sangue e Formaggio? Ti viene in mente qualcosa? Nel libro Fuoco e Sangue di George R.R. Martin i personaggi sono presenti in qualità di protagonisti. Nel frattempo, vedremo sicuramente, durante la seconda stagione, una guerra sanguinea tra i Verdi e i Neri. In questa battaglia, saranno inseriti i due personaggi, di fondamentale importanza… Così come vediamo nel romanzo di Martin. I nuovi episodi dovrebbero introdurre i personaggi nelle nuove puntate, in arrivo prossimamente nel 2024, creando tanto hype nei fan.

Chi sono Sangue e Formaggio nel romanzo Fuoco e Sangue?

Sangue, un macellaio, e Formaggio, un acchiappatopi, sono i soprannomi dati a due personaggi presenti in Fuoco e Sangue. Il loro nome è ignoto. I due, vengono coinvolti in un complotto contro la regina Alicent, reclutati da Daemon Targaryen per scontare la morte, ingiusta, di Lucerys (interpretato da Elliot Grihault), ucciso da Ewan Mitchell, nei panni di Aemond.