Titans: la quarta stagione e ultima stagione

La serie tv Titans della DC si concluderà con la quarta e ultima stagione. La HBO ha confermato la chiusura della serie qualche ora fa, ma come cambierà ora nel mondo DC?

Deadline ha comunicato la fine di Titans, con dispiacere immenso dei fan della serie DC. Sicuramente, anche questa scelta, è dovuta al forte cambiamento che, da qualche mese, ha coinvolto direttamente la Warner Media con Discovery, in un accordo multimiliardario, per cui tutto il mondo DC Comics ha cambiato nuovamente non solo la dirigenza, ma anche il futuro di determinati progetti.

In Titans un cast talentuoso e grintoso

La serie segue le vita di Robin, affiorato dalla malvagità di Gotham City, pronto a condurre un team di eroi: Raven, Starfire e Beast Boy. Il gruppo, composto da giovani supereoi, devono fronteggiare i propri demoni tra le sfide comuni, per salvare il pianeta. Nella loro imperfezione, i supereroi capiscono di essere imprecisi nella loro singolarità, ma insieme sono una forza, dei Titans, per l’appunto. La serie è stata creata nel 2018 da Akiva Goldsman, Geoff Johns e Greg Berlanti ed è stata acclamata dai fan e dalla critica. Il produttore della serie si è sempre complimentato con il suo cast:

“Sono immensamente orgoglioso del nostro talentuoso cast, troupe e staff di sceneggiatori e dei loro sforzi nel dare vita a tutti i quarantanove episodi negli ultimi cinque anni. Sono incredibilmente grato per l’ incrollabile fiducia di Johns e Goldsman durante tutto il processo. Infine, devo ringraziare i nostri incredibili fan per il loro continuo supporto, impegno e l’appassionata community che hanno costruito intorno al nostro show. Abbiamo ancora sei episodi da scatenare nel mondo che speriamo diano ai nostri amati personaggi la chiusura creativa che tutti sappiamo che meritano.

Il cast è composto da: Brenton Thwaites come Dick Grayson aka Nightwing, Anna Diop come Kory Anders aka Starfire, Teagan Croft come Rachel Roth aka Raven, Ryan Potter come Gar Logan aka Beast Boy, Joshua Orpin, Franka Potente, Joseph Morgan.

La seconda parte della stagione in uscita nel 2023

La quarta stagione è stata pubblicata a novembre 2022. La seconda, che farà da epilogo, arriverà probabilmente in primavera 2023. Nella prima parte, gli eroi, dopo aver salvato Gotham City, sono in viaggio verso San Francisco. Un evento scatenante però comporterà caos nella seconda parte.

Dalla HBO arrivano queste parole in una dichiarazione ufficiale:

“Siamo grati a Berlanti Productions e Warner Bros. Television per aver realizzato una serie così elettrizzante, ricca di azione e sentita. Ringraziamo lo showrunner di Titans Greg Walker, i produttori esecutivi Greg Berlanti, Akiva Goldsman, Sarah Schechter, Geoff Johns, Richard Hatem e il team di Weed Road Pictures.