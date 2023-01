Susan Sarandon è emozionata per il musical di Thelma & Louise

La grande attrice Susan Sarandon ha parlato del musical di Thelma & Louise ed è entusiasta. Chissà se la nuova versione eguaglierà quella del 1991 con la stessa Sarandon e Geena Davis?

Quando un film diventa campione di incassi, negli anni ci saranno molte altre versioni di quella storia, con interpreti e attori diversi, ma la versione originale rimarrà sempre nel cuore del cinema e dei fan.

Il Thelma & Louise uscito nel 1991 con Susan Sarandon e Geena Davis viene ricordato ancora oggi, non solo per la sceneggiatura e i premi vinti, ma soprattutto per l’interpretazione delle due protagoniste. Ecco cosa ne pensa la Sarandon del nuovo musical di Thelma & Louise che sarà interpretato da Amanda Seyfried e Evan Rachel Wood.

Il nuovo film di Susan Sarandon

Susan Sarandon è attualmente impegnata con la premiere di Maybe I Do, il quale uscirà al cinema il 27 gennaio 2023. Oltre alla Sarandon, nel cast troveremo anche Emma Roberts, Luke Bracey, William H. Macy, Diane Keaton e Richard Gere. Questa commedia romantica si prospetta essere molto esilarante, come dichiarato dalla Roberts: “Sento che il tono di questo film è diverso dal romanticismo e dalle commedie romantiche che ho fatto perché è ridere ad alta voce…e mi è sembrato un po’ più sfumato di alcune delle commedie romantiche più ampie che ho fatto”.

La storia di Maybe I Do, si concentra sulla coppia di piccioncini, Michelle e Allen, i quali sono pronti a compiere il grande passo del matrimonio. Per ufficializzare la loro storia, decidono di fare incontrare i loro rispettivi genitori, per diventare tutti una vera e grande famiglia. Peccato che i consuoceri pare si conoscano già e i motivi saranno veramente da ridere. Insomma non vediamo l’ora di vederlo al cinema.

Cosa ha dichiarato Susan Sarandon Su Variety

In una recente intervista rilasciata su Variety, Susan Sarandon si è dichiarata entusiasta dell’adattamento musicale del film di Thelma & Louise con Amanda Seyfried e Evan Rachel Wood. Ricordiamo che nel 1991 fu la stessa Sarandon insieme all’amica e collega Geena Davis a recitare per lo stesso ruolo.

Secondo la Sarandon: “Penso che sia favoloso. Sono entrambe fantastiche…e spero che si divertano e si amino tanto quanto Geena e me”.

Anche Amanda Seyfried si è mostrata al settimo cielo fin dall’inizio. Ecco cosa ha dichiarato in merito al musical di Thelma & Louise: “Voglio andare a Broadway. Voglio cantare e penso di essere sul punto in cui sta per accadere. Dovreste sentire Evan Rachel Wood cantare. Mio dio!”