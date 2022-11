Whoopi Goldberg ha il Covid

Whoopi Goldberg ha svelato il vero motivo per cui non ha potuto partecipare al programma televisivo The View in onda sulla ABC. Nonostante abbia fatto di tutto per tenerlo lontano, il “maledetto” ha colpito anche lei.

Whoopi Goldberg, nonostante i suoi 67 anni continua a darci dentro con il suo lavoro. Si barcamena infatti come co-conduttrice del programma televisivo statunitense The View insieme ad altri colleghi, inoltre appare come co-protagonista nella serie tv The Stand e come guest star nella serie tv drammatica Godfather of Harlem.

Tra un lavoro e l’altro, si è notata la sua assenza in The View, ma finora la causa della sua “scomparsa” non era stata indicata. Finalmente la Goldberg ha spiegato che cosa l’ha tenuta lontano così a lungo dalle scene.

Whoopi Goldberg: la medium più famosa di sempre

Whoopi Goldberg, classe 1955 è un’attrice, conduttrice televisiva, cantante e attivista statunitense. Ha realizzato tanti film di successo durante la sua carriera. La sua bravura, la sua simpatia e le sue interpretazioni talmente reali da portare lo spettatore ad immedesimarsi totalmente nei suoi personaggi, le ha fatto vincere diversi premi nel corso della sua vita. Tra i suoi personaggi di spicco, come dimenticarsi della medium Oda Mae Brown nel bellissimo Ghost. Quella sua interpretazione le fa ottenere alti consensi sia dal pubblico che dalla critica, tant’è che nel 2008, Premiere Magazine la inserisce 95° nella classifica delle 100 interpretazioni più grandi di tutti i tempi.

Le sue parole sulla sua assenza…

La sua presenza si fa sentire, per questo tutti si sono accorti di quando per diverso tempo non è più apparsa in The View. Se l’Abc aveva risolto dicendo che l’attrice era in quarantena preventiva ma che non fosse positiva e che quindi per la sicurezza di tutti doveva stare a casa, in realtà la verità era un’altra.

Whoopi Goldberg in realtà aveva preso il Covid ed era quindi positiva. Probabilmente l’emittente non voleva allarmare i telespettatori, in quanto l’attrice era sempre stata una grande sostenitrice dei vaccini, lei stessa si era sottoposta a tutte le dosi richieste. Ma ovviamente questa malattia non perdona.

La Goldberg si è dichiara scioccata quando ha visto la spunta “positiva” sul tampone, non se l’aspettava essendo stata vaccinata e poi ha concluso: “Non sono stata da nessuna parte, non avevo fatto nulla. Ma questo è il problema di Omicron: semplicemente non sai dove si trova…”. Sottolineando poi l’importanza di seguire le norme di protezione consigliate.