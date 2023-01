Hugh Grant, il cameo come compagno di Daniel Craig in Glass Onion

L’attore Hugh Grant compare a sorpresa in Glass Onion, il nuovo film con Daniel Craig. Lo avete notato?

Da una decina di giorni Glass Onion, secondo capitolo della saga di Knives Out è approdato su Netflix e sta velocemente scalando la sua classifica. Noi avevamo avuto la possibilità di vederlo in anteprima e qui trovate la nostra recensione. In generale, la pellicola sta piacendo molto e anche il cast si è rivelato particolarmente azzeccato. Avevate notato, però, che a un certo punto compare brevemente Hugh Grant?

In Glass Onion, Daniel Craig torna a indossare i panni dell’intelligentissimo detective Benoit Blanc e si ritrova a indagare su un mistero mentre si trova ospite in una splendida villa ultra moderna e accessoriata a forma di cipolla, su un’isola privata. Fanno parte del cast anche Dave Bautista (che forse lascerà Guardiani della galassia nel terzo volume?), Edward Norton, Janelle Monàe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr. e Kate Hudson.

Andy, Claire, Lionel, Birdie Jay, la sua assistente Peg, Duke e la compagna Whiskey e Benoit Blanc si ritrovano ospiti nella lussuosissima villa quando il miliardario Miles Bron li invita per un weekend a tema cena con delitto. Presto, però, le cose prendono una strana piega… ma quando compare Hugh Grant?

Glass Onion, Hugh Grant interpreta il compagno di Daniel Craig

Hugh Grant compare per una brevissima scena in Glass Onion quando Helen Brand (Janelle Monàe) si reca nell’appartamento in cui lui e Benoit Blanc vivono insieme per chiedere aiuto. Nel film, infatti, la stella de Il diario di Bridget Jones interpreta Philippe, il compagno dell’investigatore.

In una recente intervista per Collider, Hugh Grant ha rivelato che ha accettato il piccolo ruolo senza pensarci due volte dopo che il regista Rian Johnson glielo ha proposto. Ha spiegato, infatti, che aveva adorato il primo film, Cena con delitto, uscito nel 2019 e che quindi avrebbe partecipato volentieri. “Sì, è vero, sono sposato con James Bond. E’ una scena brevissima. Non so perché abbiano voluto farla, ma comunque ho sempre pensato che Knives Out fosse brillante, quindi mi sono detto: ‘Perché no?’. Sono stato sul set per un paio d’ore…” ha dichiarato.

Nonostante il personaggio di Philippe appaia solo per pochi secondi, i fan si sono incuriositi e vorrebbero sapere di più del suo legame con Benoit Blanc. Forse Rian Johnson aggiungerà alcune scene più lunghe nel prossimo capitolo della saga?