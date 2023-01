Running with Speed: il trailer e tutto quello che c’è da sapere

Tutto quello che c’è da sapere sul documentario più atteso dagli speedrunner, stiamo parlando di Running with Speed. Oltre al trailer vi diremo tutto…il più velocemente possibile.

Oggi giorno ormai anche gli standard del documentario sono cambiati, se prima si vedevano solo quelli sulla natura e sui periodi storici, oggi questo racconto dettagliato può essere ideato anche su altre tematiche.

Abbiamo visto documentari sulla storia di personaggi famosi, su prove estreme, sulle mode di oggi e su fatti reali di tutti i giorni. Tra questi c’è anche il nuovo documentario, Running with Speed, il quale uscirà negli Stati Uniti il 6 gennaio 2023. Non sappiamo se e quando uscirà negli altri Stati, per ora possiamo darvi qualche dettaglio in più e mostrarvi il trailer ufficiale.

La sinossi ufficiale

“Negli ultimi trent’anni, gli speedrunner hanno scavato in modo collaborativo alla ricerca di segreti, lavorando per scoprire scorciatoie e glitch strabilianti che vengono utilizzati per semplificare le loro corse. “Running with Speed” ​​​​segue i migliori speedrunner, del passato e del presente, di franchise di giochi che sono pilastri dello speedrunning: Super Mario Bros., The Legend of Zelda e Metroid. I record mondiali in questi classici retrò sono particolarmente venerati. Il documentario culmina con il decimo anniversario dell’evento di beneficenza della maratona Games Done Quick, quando gli speedrunner usano la loro abilità per raccogliere milioni di dollari da più di 80 paesi per combattere il cancro.”

Facciamo un po’ di chiarezza

Prima di poter vedere il documentario, Running with Speed, in uscita fra qualche giorno negli Stati Uniti, più precisamente il 6 gennaio 2023, è bene che vi informiate su qualche termine in stile gergale che forse non conoscete. Se non siete ferrati in materia, uno speedrunner, altro non è che un giocatore, che tenta di terminare un determinato livello o anche tutto il gioco nel minor tempo possibile. Il tempo di conclusione è fondamentale in quanto deterrà il record di campione chi vincerà il prima possibile.

Questi giocatori utilizzano molto spesso percorsi pianificati che conoscono alla perfezione, con relative scorciatoie che un giocatore “normale” non conoscerebbe. Diciamo che lo speedrunner conosce il videogioco come “le sue tasche“. Tornei del genere vengono organizzati da diverso tempo e in diversi Stati, in quanto vengono creati per supportare cause comuni dove raccogliere fondi, come per esempio a favore di Medici senza frontiera o soldi da destinare alla ricerca sul cancro.

I partecipanti devono essere molto bravi in quanto la maggior parte delle volte hanno un solo tentativo a disposizione e se sbagliano, l’avversario vince. All’interno della competizione si trovano anche i ROM Hacking, coloro che manipolano un gioco standard e storico, creando così punti di vista alternativi o scenari differenti. Troverete tutto questo e molto altro ancora nel documentario Running with Speed, disponibile dal 6 gennaio 2023.