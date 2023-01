Stasera in tv: i film principali del 5 Gennaio

Un amore sotto l’albero del 2004, dal titolo originale “Noel”, è un film romantico e drammatico con Paul Walker e Penélope Cruz. La trama si fonda sulla storia di cinque persone che, proprio nel giorno di Natale, si incontreranno e comprenderanno di avere tanto in comune. Rose è un’editrice che cura sua mamma malata. Artie è un vedovo che crede nella reincarnazione di sua moglie in un tizio dal nome Mike. Proprio Mike è in crisi con sua moglie Nina, dal carattere irrequieto. E poi, c’è Jules, un uomo che adora andare in ospedale, in quanto autolesionista. Guarda il film alle ore 21.10 su La 5!