Indiana Jones 5, il regista nega un finale alternativo

Nessun finale alternativo è stato girato per Indiana Jones 5, lo conferma il regista James Mangold che smentisce le voci dei troll che “giravano” sui social da qualche settimana a questa parte.

Non ha fatto in tempo ancora ad uscire, in quanto mancano più di 6 mesi alla proiezione di Indiana Jones 5 al cinema, che il regista è stato letteralmente sommerso da critiche e insulti via social.

È bastata la dichiarazione di John Williams su un possibile finale alternativo e i fan sono impazziti all’idea che Harrison Ford potesse non avere un degno finale per la conclusione della sua carriera. Ecco cosa ha risposto il regista Mangold.

John Williams ha preso in giro i fan?

Durante il grande evento di qualche settimana fa tenutosi alla Scala di Milano, John Williams ha condotto la Filarmonica della Scala. Ha presentato diversi brani, tra cui una traccia inedita della colonna sonora di Indiana Jones e la ruota del destino.

In quell’occasione il celebre compositore aveva presentato in linea generale il film di Indiana Jones 5 dicendo: “…forse c’è un altro finale da girare, forse tra un paio di settimane”.

Sono bastate queste poche parole a far impazzire i fan che hanno immediatamente tempestato il regista James Mangold chiedendo spiegazioni. A quanto pare Mangold non sa il perché di questa dichiarazione e ha detto che forse il maestro stava: “Scherzando, o si è sbagliato o era male informato. Comunque non sta succedendo”.

Una pausa per festeggiare il suo compleanno

Dopo la dichiarazione di John Williams i troll si sono scatenati in rete, portando il “panico” tra i fan più fedeli del franchise di Indiana Jones.

Hanno tutti paura che Harrison Ford non avrà un degno finale per il suo personaggio di punta Indi. Per non parlare delle voci che ci sarà un altro personaggio futuro che potrebbe prendere il suo posto.

Ricordiamoci comunque che fu lo stesso Ford a confermare che questo per lui sarà l’ultimo film nei panni dell’avventuriero con la frusta e cappello.

Per tentare di abbassare i toni, James Mangold ha risposto così via social, negando di aver filmato un finale alternativo per Indiana Jones 5:

“Mi sono preso una pausa dal troll per il mio compleanno. Ma sembra che debba dire la mia ancora una volta… Non stiamo girando e non abbiamo mai girato nuove scene o finali alternativi; Il nostro film è finito al 99%, è stato classificato dalla MPAA e i VFX sono stati completati. Buone vacanze!”.

Per sapere quindi come sarà Indiana Jones e la ruota del destino, non dovremo fare altro che aspettare il 30 giugno 2023 per poter così giudicare personalmente dopo averlo visto al cinema.