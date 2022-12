Una docuserie su Robocop? Ecco i dettagli

Robocop. Svelata la data di uscita della docuserie intitolata RoboDoc. Parlerà della creazione del personaggio e della nascita del celebre franchise. Info e data di uscita.

Ce lo riporta in esclusiva Deadline: Cinedigm ha acquistato i diritti nordamericani della docuserie che dividerà in quattro parti: RoboDoc: la creazione di Robocop. Il lavoro durissimo e molto lungo dietro questo documentario dovrebbe finire a breve, permettendo anche al pubblico, fan del film, di vedere il risultato di questi sforzi probabilmente l’anno prossimo su Cinedigm Screambox.



E’ stato finanziato proprio dagli stessi fan nell’arco di 6 anni e la docuserie si prefigge l’obbiettivo di approfondire la storia dietro al franchise di Robocop, con interviste ai membri del cast e della troupe. Ad essere intervistati saranno proprio: Peter Weller, Diane Robin, Ronny Cox, NAncy Allen, Ray Wise e Paul Verhoeven.

RoboDoc: la creazione di Robocop sarà diretto da Chris Griffiths e Eastwood Allen, che sono i maggiori esponenti nel settore dei documentari cinematografici. Verrà invece prodotta da Gary Smart e altri fan mentre alla scrittura vedremo tutti e tre gli uomini.

La trama di un classico

Il primo film del franchise di Robocop risale al 1987. E’ ambientato in una Detroit distopica e dominata dal crimine. Il protagonista è un poliziotto che, a causa di una grave ferita, incurabile, diventa un cyborg perché le sue parti umane verranno sostituite da parti robotiche.

Il suo cervello verrà riprogrammato e integrato di un sistema informatico in cui è inserita la programmazione base a 3 direttive inviolabili: mantenere l’ordine pubblico totale, proteggere gli innocenti, rispetto della legge. L’unico problema sarà affidare un lavoro di zone grigie ad una macchina assassina senza più empatia e umanità solo per mantenerer l’ordine a Detroit.

Il film pone l’accento sulla domanda: quanto sei disposto a rinunciare della tua libertà individuale per un pò di sicurezza in più?

Il film è stato prodotto dalla casa di produzione Orion Pictures, e diretto daPaul Verhoeven. E’ stato così tanto un successo al botteghino che della serie sono usciti altri due film: il film cosò infatti 13 milioni di dollari e ne ha incassati circa 53 solo negli Stati Uniti.