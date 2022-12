A Good Person: il trailer del nuovo film con Morgan Freeman e Florence Pugh

A marzo 2023 arriverà al cinema A Good Person, nuovo film con Morgan Freeman e Florence Pugh. Ecco trailer e trama.

Il 2023 si prospetta un anno fantastico per quanto riguarda le nuove uscite al cinema e in televisione. Netflix ha già annunciato tutte le uscite e solo a gennaio ci saranno venti nuovi prodotti, tra film e serie tv completamente nuove. Per quanto riguarda il grande schermo, invece, arriveranno presto pellicole importantissime, tra cui l’ultimo capitolo di Indiana Jones.

Nel 2023 non tornerà al cinema solo Harrison Ford, ma anche Morgan Freeman. Il film si chiamerà A Good Person e il celebre attore dividerà il ruolo di protagonista con la collega Florence Pugh. Sempre nel 2023 vedremo l’attrice anche in Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan con Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon e Robert Downey Jr., che racconterà la vita del fisico Robert Oppenheimer.

In A Good Person, Morgan Freeman e Florence Pugh interpreteranno una coppia inedita, che si forma in seguito a un evento drammatico. Completano il cast Molly Shannon, Chinaza Uche e Celeste O’Connor.

A Good Person, la trama del film

Per ora non ci sono ancora tantissime informazioni su A Good Person, ma si sa che sarà un film drammatico. Florence Pugh interpreterà Allison, una giovane donna con un brillante futuro davanti a sé, la cui vita viene sconvolta a causa di un incidente che causa la morte della sua fidanzata.

In seguito al lutto, si lega al padre di lei, Daniel, interpretato invece da Morgan Freeman, che sta cercando di riprendersi dopo la morte della figlia e di crescere la nipote adolescente. Nel dolore causato dalla perdita di una persona tanto cara, i due si uniscono, trovano conforto ed equilibrio, scoprendo un’amicizia importante in grado di portare sollievo.

Si tratterà, quindi, di un film molto profondo e toccante, che parlerà non solo di amore e amicizia, ma anche di redenzione e perdono. Il regista è Zach Braff, noto al grande pubblico per il suo ruolo del medico J.D. nella serie Scrubs nei primi Duemila. Pur non avendo mai smesso di recitare, infatti, negli ultimi anni si è avvicinato anche alla regia, di serie tv e film. Ha lavorato ad alcuni episodi di Garage Bar e Ted Lasso, ma anche a diverse pellicole di ottimo successo. Ha girato La mia vita a Garden State, Wish I Was Here e Insospettabili sospetti. Con quest’ultimo aveva collaborato per la prima volta con Morgan Freeman.