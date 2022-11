Avatar 2, il nuovo film in uscita il 16 dicembre: la trama

Appassionati del mondo di Pandora, finalmente il giorno tanto atteso è giunto. “Habemus” il nuovo trailer di Avatar 2 in uscita il 16 dicembre al cinema! I nostri cari Jake Sully, Neytiri and company sono tornati, esattamente dieci anni dopo da quando li avevamo lasciati in Avatar 1.

Per tutti i fan del fantasy come me questo è un giorno lieto, chi non ha amato Pandora e i suoi abitanti? Tutti almeno una volta avremmo voluto avere un nostro avatar personale con cui girovagare per le foreste pluviali del posto, parlando in Na’vi.

Quando è uscito Avatar 1 nel 2009 diciamo che eravamo abbastanza soddisfatti del finale, anche se la storia ci aveva lasciato uno strano vuoto dentro. Ecco perché sapere che il 16 dicembre ritorneremo finalmente su Pandora con Avatar 2, ha reso felici tutti i fan del mondo. Scopriamo insieme la trama.

Un piccolo riassunto di dov’eravamo rimasti con Avatar 1

Avatar 1 è uscito nel 2009, grazie ad un’idea del grande James Cameron il quale l’ha prodotto, scritto e diretto. La storia è ambientata nel 2154, dove un ex marine, Jake Sully decide di prendere il posto del fratello gemello, rimasto ucciso durante una rapina e partire 44 anni luce dalla Terra per raggiungere Pandora. La missione per cui sarebbe dovuto partire il gemello di Jake era di esplorare Pandora e conoscere meglio i loro abitanti, i Na’vi, mutanti alti e magri dalle gambe lunghe completamente di colore blu. Anche se questa missione sembra all’apparenza pacifica, in realtà i capi della missione mirano a trovare i ricchi giacimenti di Unobtanium, energia fondamentale per la sopravvivenza della Terra. A discapito dei loro abitanti, i militari faranno di tutto pur di impadronirsene, anche distruggere la popolazione e i loro luoghi di culto. Jake Sully, una volta riacquistato temporaneamente l’uso delle gambe grazie al suo avatar, decide di schierarsi dalla parte dei Na’vi e insieme alla sua fidanzata Neytiri, di rimandare gli esseri umani da dove sono venuti, salvando così la popolazione e l’Albero delle Anime.

Jake e Neytiri mettono su famiglia

Avatar 2, il nuovo film sempre prodotto e diretto da James Cameron, uscirà al cinema il 16 dicembre 2022. Dal trailer ufficiale rilasciato online abbiamo capito che ne vedremo delle belle. Come dicevo prima, la storia riparte dieci anni dopo dalla fine del primo Avatar. Jake Sully e Neytiri hanno messo su famiglia e vivono in armonia con gli altri abitanti di Pandora, finché qualcosa non mina di nuovo la loro sopravvivenza.

James Cameron incentra tutta la trama sull’amore per la famiglia, su quanto un genitore sia disposto a fare per proteggere i propri figli e sulla lealtà che lega il popolo di Pandora per tentare di proteggersi gli uni con gli altri. Il primo film ha incassato una cifra di 2,8 miliardi di dollari, vediamo se anche il secondo otterrà il medesimo risultato.