Avatar 2: James Cameron ha rilasciato una nuova featurette in anteprima

Tra pochi giorni Avatar 2 sarà al cinema, dopo ben tredici anni dal primo film. A dieci giorni dall’uscita ufficiale, il regista James Cameron ha rilasciato una featurette in anteprima.

Abbiamo dovuto aspettare tredici anni per vedere il secondo capitolo della saga di Avatar. Il regista James Cameron ha già spiegato più volte in diverse interviste che tiene tantissimo a questo progetto (ha iniziato a pensarci ancora prima di Titanic, nel 1997) e che è molto eccitato per l’uscita del secondo film. Se questo sequel avrà successo, ne arriveranno altri, a lui piacerebbe produrne addirittura sei o sette in totale.

Avatar 2 – La via dell’acqua sarà ambientato circa una decina d’anni dopo il secondo film e torneranno i protagonisti del film del 2009. Rivedremo, quindi, Sam Worthington nei panni dell’ex soldato Jake Sully e Zoe Saldana in quelli di Neytiri, principessa del pianeta Pandora. Con loro ci saranno anche i loro figli Neteyam (Jamie Flatters), Lo’ak (Britain Dalton) e Tuktirey (Trinity Bliss).

Il primo Avatar ebbe un enorme successo a livelli di incassi non tanto per la trama, bensì per gli effetti speciali. La CGI era stata avanzatissima per il 2009 e ancora oggi, a tredici anni di distanza, conserva un buon livello. I fan sono curiosissimi della grafica del nuovo film e così il regista ha rilasciato una featurette in esclusiva, ovvero un’anteprima del film di alcuni minuti.

Avatar 2, la featurette e la trama

Avatar 2 arriverà al cinema il prossimo 16 dicembre. Per celebrare il countdown degli ultimi dieci giorni di attesa, James Cameron ha rilasciato una featurette che mostra diversi minuti di film in anteprima. La premesse del regista è molto forte: intende far diventare Avatar 2 il film più importante di questa generazione.

In questi tredici anni la tecnologia ha continuato a evolversi ed è ovvio che vedremo i risultati di questo processo nel nuovo film. Per ora della trama non si sa molto, solo che i protagonisti dovranno esplorare nuove zone di Pandora a causa di una minaccia. La featurette ha mostrato buona parte dei nuovi ambienti del pianeta, non solo la natura selvaggia, ma anche usi e costumi della cultura pandoriana.

Questi pochi minuti di anteprima hanno avuto un enorme successo e già in molti hanno dichiarato che questo nuovo film sarà migliore del precedente. La featurette ha mostrato una scena già diventata epica di un animale simile a una balena saltare fuori dall’acqua e il ritorno del colonello Miles Quaritch (Stephen Lang) sotto forma di clone avatar con i ricordi di alcuni soldati morti.