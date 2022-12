Gabriel Garcia Bernal interpreterà un wrestler omosessuale in Cassandro

L’attore Gabriel Garcia Bernal sarà il protagonista di Cassandro e interpreterà Saúl Armendáriz, uno dei personaggi queer più importanti del mondo del wrestling.

Di recente Prime Video ha rilasciato le prime immagini del nuovo film Cassandro. La pellicola sarà una biografia e racconterà la vera storia di Saúl Armendáriz, campione mondiale dei pesi welter della NWA e dei pesi leggeri UWA. Il wrestler oggi ha 52 anni e si è ormai ritirato da tempo, ma la sua vita è molto interessante, al punto da essere presto trasposta in un film. Il protagonista sarà interpretato da Gabriel Garcia Bernal e i fan sono impazziti nel vedere le prime fotografie dell’attore sul set.

La foto che lo mostra esultare di gioia sul ring, vestito con un originalissimo e riconoscibilissimo body leopardato sta facendo il giro del web. Il film sta già promettendo di diventare uno dei più interessanti presenti sul catalogo di Prime e i fan non vedono l’ora di poterlo guardare. Ma chi è esattamente Saúl Armendáriz? Ecco qualche informazione su di lui.

Cresciuto al confine tra Messico e Stati Uniti, ha iniziato a praticare il wrestling da adolescente, dopo essersi trasferito a Ciudad Juarez, facendosi subito notare per il suo stile e la sua personalità.

Cassandro, Gabriel Garcia Bernal interpreta il campione Saúl Armendáriz

“Cassandro” è il nome che Saúl Armendáriz scelse per il suo personaggio sul ring. Il wrestler presto ha cominciato a vincere titoli su titoli e non si è fatto notare solo per la sua forza e il suo talento, ma anche per il suo coraggio. Non ha mai avuto paura, infatti, di fare coming out e di mostrare il vero se stesso in un ambiente sportivo tradizionalmente machista (e spesso, purtroppo, anche omofobo).

Il campione nasconde, però, anche un passato piuttosto tragico, tra la tossicodipendenza e diversi tentativi di suicidio. Il film, quindi, si prospetta difficile e drammatico e i fan sono molto curiosi di vedere Gabriel Garcia Bernal in questo ruolo così complesso e in un personaggio tanto rivoluzionario.

L’attore si è già distinto in performance passate, per le quali ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Ha interpretato il lupo mannaro Jack Russell nello speciale Marvel Licantropus e si è guadagnato una nomination ai BAFTA per il suo Che Guevara ne I diario della motocicletta nel 2004. Altre sue interpretazioni di grande successo più recenti sono quelle di Elvis in Il re, di Zorro in Zorro Reborn e di Guy in Old.