Asteroid city, il nuovo film di Wes Anderson

Wes Anderson. Svelata la data d’uscita del suo nuovo film, Asteroid City. L’ultima fatica del regista ha nomi importanti nel cast. Margot Robbie e Tom Hanks si aggiungono alla visione del regista.

Possiamo dire con certezza che di tutta la filmografia di questo mastodontico regista, Wes Anderson non ha mai sbagliato un colpo. I suoi film caratterizzati da geometrie che soddisferebbero il più esigente dei graphic designer, lo studio del colore: ogni frame dei suoi film è un quadro a cui Anderson riesce a dare vita.

Wes Anderson-solocine.itAsteroid City è il nuovo film del prolifico Wes Anderson che finalmente ha una data di uscita certa. A circa un anno dall’uscita di The French Dispatch, Anderson è pronto a conquistare nuovamente il pubblico con un’altra storia surreale in cui un pizzico di sarcasmo non fa mai male. Descritta dallo stesso regista come una:”meditazione poetica sul significato della vita”, la storia è ambientata in un’immaginaria cittadina nel deserto datata anno 1955, dove è in corso una convention di Junior Stargazer/Space Cadet. Durante l’evento che ha lo scopo di riunire studenti e genitori di tutto il globo, si organizzano anche numerose competizioni a tema scientifico intervallate da alcuni periodo di riposo. Come spesso accade nei film di Anderson, romanticismo, dramma e commedia si intrecciano. Il tutto condito poi dalla bravura del cast d’eccellenza che il regista sceglie per i suoi film.

Il film è previsto nelle sale il 16 giugno e sarà distribuito dalla Universal Pictures in alcune sale selezionate per poi essere distribuito a tutti i circuiti il 23 giugno. Questo perché è previso nelle sale il film della DC Comics, The Flash.

Trama, Cast e dettagli del film

Nel cast del film troviamo un poker di assi. Grandi nomi come Tom Hanks e Tilda Swinton si affiancano a nomi affermati ma di grande spessore come Margot Robbie che abbiamo potuto vedere nei film di Tarantino e Scorsese, e Adrien Brody.

Insieme a loro anche Edward Norton, Willem Dafoe, Jeffrey Whright, Fisher Stevens, Bryan Cranson, Hong Chau, Hope Davis, Matt Dillon, Jeff Goldblum, Maya Hawke, Scarlett Johansson, Tony Revolori, Liev Schreiber e Rita Wilson. La sceneggiatura invece è basata su un’idea dello stesso regista e di Roman Coppola al quale ha co sceneggiato anche i precedenti film: Moonrise Kingdom: una fuga d’amore. Mentre alla produzione del film vediamo alcuni dei collaboratori storici del regista quali Steven Rales, fondatore poi di Paintbrush e Jeremy Dawson.