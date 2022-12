Andor, chi è davvero Luthen Rael? La teoria pazzesca dei fan

La prima stagione di Andor si è conclusa con grande successo. Un personaggio misterioso, in particolare, ha attirato l’attenzione dei fan: chi è veramente Luthen Rael?

Star Wars è senza dubbio una delle saghe cinematografiche più famose di sempre. Nata dalla mente di George Lucas negli anni ’70, nel corso del tempo è stata adattata in film per il cinema, serie tv e spin off. Una delle ultime serie è Andor, la cui prima stagione si è conclusa da poco con un finale pazzesco, che lasciato i fan a bocca aperta. La serie è disponibile su Disney+ e non si sa ancora quando uscirà la seconda stagione.

Un personaggio in particolare si è guadagnato l’attenzione del pubblico, che non vede l’ora di scoprirne di più sul suo conto. In molti, dopo l’episodio 11, stanno cercando di mettere insieme i pezzi e raccogliere tutti gli indizi sparsi per lo show, cercando di arrivare a una conclusione attendibile: chi è davvero Luthen Rael? Forse è un Jedi?

Questo misterioso e affascinante personaggio sullo schermo televisivo è interpretato da Tony Gilroy, che ha mostrato al pubblico un doppio volto e quindi una doppia recitazione. All’inizio, infatti, si presenta come un semplice venditore di oggetti legati alla tradizione Jedi, ma in realtà è un soldato spietato che intende ribellarsi contro l’Impero di Palpatine.

Andor, che cosa nasconde Luthen Rael?

Come spin off di Star Wars, Andor ha avuto un grande successo e questo lo si deve non solo alla sceneggiatura, ma anche alla bravura del cast. Tony Gilroy ha interpretato Luthen Rael con grande maestria, lasciando il pubblico di stucco quando ha rivelato la sua vera natura. Tuttavia, secondo i fan non tutti i segreti sono ancora stati svelati.

In molti, infatti, sospettano che Luthen Rael non sia solo un rivoluzionario sotto mentite spoglie, ma un personaggio molto più potente e importante. C’è chi sostiene che potrebbe essere un Jedi e ha anche avanzato delle prove. Per esempio, nel penultimo episodio lo si vede maneggiare uno strano oggetto, che viene ritenuto innocuo dagli uomini di Saw… Ma forse potrebbe essere una spada laser?

Quindi, Luthen Rael (se questo è davvero il suo nome) è un Jedi? Per ora ovviamente la produzione non ha confermato nessuna teoria, ma i fan stanno continuando con le loro congetture. Purtroppo, l’unica cosa che si può fare al momento è aspettare per la nuova stagione.