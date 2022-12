Mercoledì ha davvero bisogno di Bianca?

Mercoledì, interpretata da Jenna Ortega, si conferma la serie tv del momento. Ci siamo chiesti se il personaggio abbia davvero bisogno di Bianca Barclay, eccellente studentessa, sirena ed ex fidanzata di Xavier.

Joy Sunday ha rilasciato varie interviste, affrontando il tema in oggetto. In particolare, in un dialogo alla rivista Deadline, ha dichiarato che: “Quando Bianca è entrata nella mia vita, ero onestamente così felice di interpretarla…è stata un’opportunità per ammorbidire ed espandere un personaggio come lei”, ha raccontato. “Ero semplicemente entusiasta di poter dare il mio contributo e di poter fornire davvero una visione sfumata della ragazza cattiva, la ragazza forte. Sono stata fortunata ad interpretarla. Penso di essere molto più gentile al primo approccio, ma per molti versi io e Bianca siamo molto simili […] mi sono resa conto che lei ha eretto dei muri intorno a sé per proteggersi. Mi sono avvicinata a lei con empatia mentre cercavo di comprenderla, di capire il suo passato”.

L’attrice ha dato poi la sua visione su come, il personaggio di Mercoledì veda in Bianca un pericolo: “Quando Mercoledì arriva per la prima volta, penso che Bianca la veda come una minaccia perché sono entrambe davvero brave in ​​quello che fanno. E così, le intenzioni di Bianca sembrano sempre piene di malizia. Ma alla fine, Bianca è in grado di capire e di apprezzare Mercoledì. Ora c’è un’opportunità di crescita nella loro relazione grazie a quella comprensione”.

Mercoledì ha bisogno di Bianca più di quanto lei sappia

Parliamoci chiaro: Mercoledì (Jenna Ortega) è un personaggio isolato tra gli emarginati. Per la prima volta, Wednesday viene descritta in questo modo. Ed è il motivo principale per cui piace tanto al pubblico. A scuola, Nevermore Academy, vengono riuniti emarginati che arrivano da tutte le regioni, con l’obiettivo di continuare con gli studi in uno spazio in cui non si evidenziano tra gli ordinari. La protagonista, nonostante ciò, rimane emarginata, tra tutti gli altri emarginati. Mercoledì non vuole scendere a compromessi con nessuno, neanche con Bianca, e non si vuole nemmeno adattare ai suoi compagni.

A primo impatto, Bianca può apparire un personaggio piatto e noioso, paragonandolo alla protagonista Mercoledì, che vive un dramma adolescenziale. La stessa Mercoledì, dopo aver avuto le attenzioni del fidanzato di Bianca, vive un inferno nei primi episodi a causa di Bianca, che la provoca di continuo. Ad un certo punto, nella serie, il personaggio di Bianca ha una evoluzione che non ci saremmo aspettati. Solo più avanti, con l’avanzamento della trama, il pubblico apprezza il suo personaggio. Bianca e Mercoledì trovano uno strano equilibrio, dopo un inizio non proprio idilliaco: Bianca comprende le intenzioni e il carattere di Mercoledì, fino a poter cogliere questo come terreno fertile della loro relazione.