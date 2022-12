The Sandman: tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione

Netflix ha confermato la seconda stagione di Sandman, ma quando uscirà e di cosa parlerà? Ecco tutto quello che si sa finora.

Negli ultimi mesi Sandman senza dubbio è stata una delle serie Netflix che ha riscosso più successo. Tratta dall’omonimo fumetto di Neil Gaiman, la serie tv ha come protagonista Morfeo, il re dei sogni (Tom Sturridge), che nel 1916 viene catturato dal nobile Roderick Burgess, che però intendeva rapire la sorella Morte (Kirby Howell-Baptiste) per riportare in vita il figlio, morto durante la battaglia di Gallipoli. Morfeo riesce a fuggire solo parecchi anni dopo e, una volta libero, scopre che nel frattempo il suo regno è andato in rovina. A questo punto decide di riportare il tutto alla vecchia gloria, ma per farlo ha bisogno degli oggetti magici che gli sono stati rubati: un elmo, un rubino e un sacchetto di sabbia.

La serie ha avuto un ottimo successo e il pubblico non è rimasto sorpreso quando un mese fa Netflix ha deciso di rinnovarla. Per ora non abbiamo tantissime anticipazioni, ma si sa che la produzione intende inserire un nuovo personaggio, che entrerà a far parte della famiglia degli Eterni. Non si tratta di un personaggio originale, bensì un personaggio già presente nel fumetto e che ha molti fan: Delirio.

Neil Gaiman ha annunciato il personaggio in un video presentato alla Comicon di San Paolo, in Brasile.

Sandman, chi interpreterà Delirio nella seconda stagione?

Neil Gaiman si è mostrato molto eccitato per l’uscita della seconda stagione di Sandman. “Abbiamo diverse novità in arrivo nella seconda stagione di Sandman. Arriveranno diversi eterni, incluso il più giovane ma non ditelo a nessuno, è Delirio! Ci saranno farfalle, palloncini, magia, ci sarà gelato al gusto pollo!”.

Delirio è il più giovane degli Eterni e appartiene alla famiglia insieme a Morfeo (chiamato anche Sogno), Morte, i gemelli Desiderio (Mason Alexander Park) e Disperazione (Donna Preston), Distruzione e Destino. Nonostante il nome maschile, nel fumetto si mostra come una giovane donna dai capelli colorati, gli occhi eterocromatici e dal carattere volubile, al limiti della sanità mentale.

Per ora non si ancora quale attrice vestirà i panni di Delirio, ma il creatore ha ammesso di aver ricevuto tantissime richieste. Non c’è neanche una data certa sull’uscita della seconda stagione, ma si può supporre che tornerà su Netflix entro la fine del 2023. A voi è piaciuta Sandman? Vedrete la nuova stagione? O avete preferito la versione cartacea?