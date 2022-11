You, poster e data d’uscita della quarta stagione

Quando esce la quarta stagione di You? Recentemente Netflix ha cambiato la data.

Diverso tempo fa, Netflix aveva dichiarato che la prima parte della nuova stagione di You sarebbe uscita il 10 febbraio 2023, mentre la seconda il mese successivo, il 10 marzo. Recentemente, però, ha dichiarato che ci sarà un leggero cambiamento e la nuova stagione sarà anticipata.

La serie è stata trasmessa per la prima volta nel 2018 e ha come protagonista Penn Badgley nei panni del sadico Joe Goldberg, stalker psicopatico che arriva a compiere gesti estremi quando si “innamora”. Un ruolo decisamente diverso rispetto a quello di Dan Humprey, il ragazzo di Brooklyn che l’attore ha interpretato per cinque anni in Gossip Girl.

La terza stagione si era chiusa in maniera decisamente violenta. Love (Victoria Pedretti) aveva tentato di uccidere Joe, ma l’uomo ha avuto la meglio, ha inscenato il suicidio di lei e la propria morte ed è scappato alla ricerca di Marienne (Tati Gabrielle). La donna, infatti, dopo aver scoperto la sua vera natura è fuggita in Europa insieme alla figlia. Gli ultimi minuti dell’ultimo episodio vedevano Joe in un bar di Parigi, alla ricerca dell’amata. Che cosa succederà adesso?

You, cosa sappiamo della quarta stagione

Come già anticipato da Netflix nel trailer uscito mesi fa, la quarta stagione di You sarà ambientata proprio in Europa. Joe Goldberg ha lasciato troppe tracce e vittime negli Stati Uniti e non può più tornare indietro. Sembra che voglia lasciarsi tutto alle spalle e, dopo aver abbandonato anche il figlio neonato Henry, non sia più disposto a fingere una vita da persona normale.

Il personaggio di Penn Badgley, quindi, adesso è finalmente libero di ricominciare con la sua vecchia vita e di tornare a “innamorarsi” in quel modo malato e contorto che conosce solo lui e che lo rendono uno psicopatico. Nella nuova stagione avrà una nuova identità, quella di Jonathan Moore, e sarà un professore universitario a Londra. Sì, la quarta stagione comincerà – come si vede dalla nuova locandina – proprio a Londra e non a Parigi come faceva intuire l’ultimo episodio della terza.

Inoltre, è già stato confermato che tornerà anche Marienne e si vedrà come si evolverà il loro rapporto. La quarta stagione sarà divisa in due parti: la prima uscirà il 9 febbraio 2023 e la seconda il 10 marzo 2023. Netflix, quindi, ha deciso di anticipare You di un giorno per entrambe le parti: un cambiamento non enorme, ma che sicuramente farà molto piacere ai fan.