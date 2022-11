Dietro le quinte di The Fabelmans: la featurette esclusiva

Non è ancora uscito nelle sale cinematografiche, eppure il nuovo film semi-autobiografico di Steven Spielberg, The Fabelmans, è già un successo internazionale. In attesa dell’uscita al cinema prevista per il 22 dicembre 2022, ecco la prima featurette che mostra il dietro le quinte del film.

Dal 22 dicembre 2022, finalmente sarà possibile vedere il nuovo capolavoro diretto e prodotto da Steven Spielberg, The Fabelmans, il quale alla prima mondiale al Toronto Film Festival ha ricevuto una standing ovation lunghissima.

All’ anteprima nazionale alla Festa del Cinema di Roma e ad Alice nella città, The Fabelmans, ha ricevuto un caloroso entusiasmo con 5 minuti di applausi ininterrotti. Il film semi-autobiografico ispirato all’infanzia di Steven Spielberg è uno tra i film più attesi di quest’anno. nell’attesa della sua uscita, ecco la prima featurette che mostra il dietro le quinte del film.

Più di 20 anni per realizzarlo

Steven Spielberg, ci ha impiegato più di 20 anni per riuscire a realizzare questo film, che in un certo senso mette a nudo la sua anima, svelando al pubblico quei segreti e dettagli più intimi della vita del regista, finora sconosciuti al mondo.

Ovviamente durante la sua lunga carriera, il regista ha dovuto portare a termine molti progetti, motivo per cui, questa storia è stata portata avanti a rilento. Fortunatamente però dopo tanti anni, The Fabelmans vedrà “la luce” dal 22 dicembre al cinema. Il film è stato diretto e prodotto da Steven Spielberg, insieme agli altri due co-produttori Tony Kushner e Kristie Macosko Krieger. Con il primo Spielberg ha anche co-scritto la sceneggiatura.

Cosa sappiamo di The Fabelmans?

The Fabelmans è liberamente ispirato all’infanzia di Steven Spielberg, come lui stesso ha più volte confermato. Il regista vuole fare emergere, anche in segno di ringraziamento, i periodi principali della sua infanzia, vissuti in una famiglia ebrea ortodossa, che ha spesso citato come principali ispirazioni per i suoi film e per la sua carriera.

Come si può vedere dalla featurette del dietro le quinte di The Fabelmans, da poco rilasciata, la storia è incentrata sulla vita di un regista, dalla sua infanzia ai momenti clou che l’hanno ispirato per i suoi principali film. L’amore che questo ragazzo ha per i suoi film è tangibile anche dallo schermo.

Il cast vede la presenza della candidata all’Oscar Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen e Julia Butters, che interpretano i ruoli ispirati rispettivamente della madre, del padre, dello zio e della sorella di Spielberg. Nel frattempo, Gabriel La Belle interpreterà il ruolo principale di Sammy Fabelman, che si ispirò il regista per la realizzazione di E.T. e Indiana Jones.